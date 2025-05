Ataques aéreos israelitas atingem a cidade libanesa de Baalbek, Património Mundial da UNESCO

De Euronews com AP

Os habitantes de Baalbek e das cidades vizinhas de Douris e Ain Bourday foram retirados em massa e dirigiram-se para as estradas do norte de Baalbek-Zahle e Baalbek-Ainata-Arz, segundo informou a Agência Nacional de Notícias, com imagens dos meios de comunicação social locais a mostrarem um tráfego intenso ao longo dessas estradas.

A retirada de cidadãos aconteceu logo após os avisos de evacuação israelitas para toda a cidade libanesa de Baalbek, que acabou por ser bombardeada horas mais tarde.

Entre a área afetada pelos avisos israelitas está o antigo complexo de templos romanos, classificado como Património Mundial da UNESCO.

Nas redes sociais, a organização mostrou preocupação com a vulnerabilidade das estruturas , reafirmando que todos "têm obrigação de respeitar e proteger" estes locais.

Numa publicação nas suas redes sociais, o governador local, Bachir Khodr, exortou os residentes a evitarem procurar refúgio nos templos romanos da cidade.

Em vez disso, aconselhou-os a dirigirem-se para um de dois destinos: Arsal, uma cidade na província de Baalbek a cerca de 30 km da cidade ou para a província do Norte.

Pessoas verificam as suas casas danificadas no local de um ataque aéreo israelita em Baalbek, no leste do Líbano, segunda-feira, 7 de outubro de 2024. Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

No dia mais mortífero do ano na região, mais de 60 pessoas foram mortas em várias cidades em redor de Baalbek, na sequência de múltiplos ataques aéreos israelitas durante a noite de terça-feira.

A 6 de outubro, um ataque israelita atingiu apenas centenas de metros da antiga cidadela, que alberga dois dos maiores templos romanos do mundo.

Esta quarta-feira, o exército afirmou estar a atacar depósitos de combustível para impedir o movimento de armas e artilharia provenientes do Irão, sem apresentar provas dessa atividade.

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, afirmou que Israel tem a responsabilidade de proteger as infraestruturas civis e os locais de património cultural.

Segundo o Ministério da Saúde libanês, mais de 2 790 pessoas morreram e 12 700 ficaram feridas no Líbano desde 8 de outubro de 2023, data em que o Hezbollah começou a lançar foguetes contra Israel.

O conflito agravou-se fortemente no mês passado, quando as forças terrestres israelitas invadiram o sul do Líbano. De acordo com as estimativas do governo, cerca de 1,2 milhões de libaneses foram deslocados devido ao conflito.

Líder do Hezbollah disposto a falar em cessar-fogo mediante condições "adequadas"

O recém-nomeado líder do Hezbollah, Naim Kassem, afirmou nos seus primeiros comentários públicos, transmitidos estas quarta-feira, que o grupo militante continuará a lutar na guerra contra Israel até que lhe sejam oferecidas condições de cessar-fogo que considere aceitáveis.

“Se os israelitas decidirem parar a agressão, dizemos que aceitamos, mas de acordo com as condições que consideramos adequadas”, disse Kassem, a partir de um local não revelado, num discurso pré-gravado na televisão. “Não vamos implorar por um cessar-fogo, pois continuaremos (a lutar)... não importa quanto tempo leve”.

O discurso foi proferido numa altura em que os mediadores internacionais lançaram um novo impulso para negociar o cessar-fogo no Líbano e em Gaza.

Os Estados Unidos e outros mediadores estão a intensificar os esforços para travar as guerras nos dois territórios, fazendo circular novas propostas para acabar com o conflito regional durante os últimos meses da administração Biden.

Os altos funcionários da Casa Branca, Brett McGurk e Amos Hochstein, devem visitar Israel na quinta-feira para conversações sobre possíveis cessar-fogos no Líbano e em Gaza, e a libertação de reféns detidos pelo Hamas. O diretor da CIA, Bill Burns, deslocar-se-á ao Egito para discutir esses mesmos esforços.