Pelo menos sete mortos no norte de Israel após ataques do Hezbollah

Uma série de rockets disparados pelo Hezbollah contra campos agrícolas no norte de Israel matou, esta quinta-feira, sete pessoas.

Os primeiros ataques foram direcionados contra a localidade fronteiriça de Metula, causando a morte de um trabalhador israelita e de quatro trabalhadores estrangeiros que, segundo o jornal israelita Haaretz, eram de nacionalidade tailandesa.

Horas mais tarde, os rockets do Hezbollah atingiram um subúrbio da cidade costeira de Haifa, tendo duas pessoas sido mortas - um homem de 30 anos e uma mulher de 60 - na sequência da queda de estilhaços.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel, o Hezbollah disparou cerca de 25 rockets contra a região de Haifa e outras partes do norte do país. Alguns dos projéteis foram intercetados pelas defesas aéreas, enquanto outros atingiram áreas abertas, avançam as autoridades militares de Israel.

O número de mortos num único dia de fogo transfronteiriço foi um dos mais elevados para Israel desde que as forças armadas do país invadiram o sul do Líbano no início de outubro.

Israel prossegue ataques no Líbano

A imprensa libanesa noticiou ataques israelitas perto de Baalbek esta quinta-feira, depois de Israel ter emitido avisos de evacuação para a principal cidade do leste do Líbano pelo segundo dia consecutivo.

“Aviões inimigos lançaram quatro ataques contra a aldeia de Douris e os arredores da cidade de Baalbek”, relatou a agência nacional de notícias do Líbano.

Pelo menos oito pessoas foram mortas, seis das quais eram profissionais de saúde libaneses, havendo ainda o registo de quatro feridos, informou o Ministério da Saúde de Beirute em comunicado.