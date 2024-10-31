Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Pelo menos sete mortos no norte de Israel após ataques do Hezbollah

Militares israelitas no Líbano
Militares israelitas no Líbano Direitos de autor  AP Photo/Ohad Zwigenberg
Direitos de autor AP Photo/Ohad Zwigenberg
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Rockets do grupo militante libanês atingiram a localidade fronteiriça de Metula e um subúrbio da cidade costeira de Haifa. É um dos dias mais mortíferos para Israel desde que o país invadiu o sul do Líbano, no início de outubro.

Uma série de rockets disparados pelo Hezbollah contra campos agrícolas no norte de Israel matou, esta quinta-feira, sete pessoas.

Os primeiros ataques foram direcionados contra a localidade fronteiriça de Metula, causando a morte de um trabalhador israelita e de quatro trabalhadores estrangeiros que, segundo o jornal israelita Haaretz, eram de nacionalidade tailandesa.

Horas mais tarde, os rockets do Hezbollah atingiram um subúrbio da cidade costeira de Haifa, tendo duas pessoas sido mortas - um homem de 30 anos e uma mulher de 60 - na sequência da queda de estilhaços.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel, o Hezbollah disparou cerca de 25 rockets contra a região de Haifa e outras partes do norte do país. Alguns dos projéteis foram intercetados pelas defesas aéreas, enquanto outros atingiram áreas abertas, avançam as autoridades militares de Israel.

O número de mortos num único dia de fogo transfronteiriço foi um dos mais elevados para Israel desde que as forças armadas do país invadiram o sul do Líbano no início de outubro.

Israel prossegue ataques no Líbano

A imprensa libanesa noticiou ataques israelitas perto de Baalbek esta quinta-feira, depois de Israel ter emitido avisos de evacuação para a principal cidade do leste do Líbano pelo segundo dia consecutivo.

“Aviões inimigos lançaram quatro ataques contra a aldeia de Douris e os arredores da cidade de Baalbek”, relatou a agência nacional de notícias do Líbano.

Pelo menos oito pessoas foram mortas, seis das quais eram profissionais de saúde libaneses, havendo ainda o registo de quatro feridos, informou o Ministério da Saúde de Beirute em comunicado.

