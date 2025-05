Pelo menos 60 mortos em ataques israelitas no Leste do Líbano

PUBLICIDADE

Ataques israelitas no Leste do Líbano mataram pelo menos 60 pessoas e feriram outras 58, segundo o Ministério da Saúde do país.

Os ataques tiveram como alvo várias cidades e vilas, incluindo no Vale de Beca, no Líbano, onde morreram pelo menos 34 pessoas.

Na cidade de Sahl Allak, na província de Baalbeck, 16 pessoas foram mortas, prevendo-se que o número de vítimas aumente à medida que prosseguem as operações de salvamento, de acordo com a agência de notícias libanesa.

Em Ramm, também em Baalbeck, um ataque aéreo israelita matou nove pessoas, incluindo uma mãe e os seus quatro filhos, e deixou uma outra pessoa ferida, segundo a mesma fonte.

Um outro ataque nos arredores do campo de quartéis de Gouraud, na província de Baalbeck, onde residem alguns refugiados palestinianos, causou seis mortos e 17 feridos.

Em Hellaniyeh, duas pessoas foram mortas e oito ficaram feridas, enquanto em Younine, também em Baalbeck, mais duas pessoas foram mortas e outras seis ficaram feridas.

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer, à direita, aperta a mão ao primeiro-ministro libanês Najib Mikati durante o seu encontro em 10 Downing Street, em Westminster. Lucy North/AP

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, recebeu o seu homólogo libanês em Londres na segunda-feira e apresentou condolências pela morte de cidadãos em ataques israelitas.

O Ministério da Saúde do Líbano informou que mais de 2.700 pessoas foram mortas e cerca de 12.600 ficaram feridas num ano de combates entre o Hezbollah e Israel. Um quarto dos mortos eram mulheres e crianças.

Starmer e o primeiro-ministro Najib Mikati concordaram que era necessário um cessar-fogo imediato para proteger os civis e as infraestruturas críticas, de acordo com uma ata da reunião fornecida pelo gabinete de Starmer.

"No que se refere ao conflito regional mais vasto, o primeiro-ministro sublinhou a necessidade de todas as partes diminuírem a escalada e trabalharem no sentido de uma paz sustentável a longo prazo no Médio Oriente", afirmou um porta-voz de Starmer.

A reunião teve lugar depois de o Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Lammy, ter dito aos legisladores britânicos que o seu homólogo israelita, Israel Katz, afirmou que o esforço militar no Líbano terminaria em breve.