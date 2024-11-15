Ataques aéreos israelitas atingem subúrbios de Beirute

Não há relatos imediatos de vítimas e os militares israelitas tinham emitido um aviso antes do ataque. Afirmaram ter como alvo “instalações e interesses do Hezbollah”.

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Nas últimas oito semanas, os ataques aéreos israelitas demoliram centenas de edifícios e casas em todo o Líbano, deslocando milhares de residentes.

O Banco Mundial calculou que o atual conflito de 13 meses entre Israel e o Hezbollah causou mais de 8 mil milhões de euros em danos físicos e perdas económicas.

Só os danos nas infraestruturas foram avaliados em 3,2 mil milhões de euros, enquanto as perdas económicas atingiram 4,8 mil milhões de euros, de acordo com um comunicado divulgado na quinta-feira.

Um fotógrafo da Associated Press captou imagens do edifício residencial de 11 andares em Tayouneh, momentos antes de ser atingido por uma bomba, tendo registado o momento em que o edifício fica cercado pelas chamas, a poucos quilómetros do centro de Beirute.

Pelo menos 13 mortos num ataque israelita perto de Baalbek

As equipas de salvamento continuaram a procurar pessoas desaparecidas, esta sexta-feira, nos escombros perto de Baalbek, no leste do Líbano, na sequência de um ataque aéreo israelita a um centro de defesa civil na noite de quinta-feira. O ataque matou pelo menos 13 pessoas.

De acordo com a Defesa Civil libanesa, todas as pessoas que morreram no ataque a Douris, uma cidade perto de Baalbek, eram funcionários e voluntários dos serviços de emergência. Foram também recuperados outros restos mortais, que terão de ser submetidos a testes de ADN, refere um comunicado.

A Direção-Geral da Defesa Civil expressou “profundo pesar pelo ataque direto aos seus membros”. Os funcionários “continuarão a responder aos pedidos de socorro e a prosseguir a sua missão humanitária, por maiores que sejam os desafios e os sacrifícios”, declarou.

Israel acusou o Hezbollah de utilizar ambulâncias e instalações médicas para transportar e armazenar armas. O exército israelita não comentou o ataque ao centro de defesa civil em Baalbek.

Desde setembro que Israel tem vindo a atacar o interior do Líbano, numa escalada da guerra contra o Hezbollah. Após 13 meses de combates, mais de 3.300 pessoas foram mortas e mais de 14.400 ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde do Líbano.