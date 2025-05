Ataques israelitas fazem dezenas de mortos em Gaza e no Líbano

De Euronews com AP

Os ataques israelitas na Faixa de Gaza continuam a fazer vítimas mortais. De acordo com autoridades médicas palestinianas, dois ataques no território fizeram, pelo menos 14 mortos, incluindo duas crianças e uma mulher. A maioria das vítimas estava numa zona humanitária declarada por Israel.

Um dos ataques, na segunda-feira, atingiu um refeitório improvisado utilizado por pessoas deslocadas em Muwasi, o centro da chamada zona humanitária. Pelo menos 11 pessoas foram mortas, incluindo duas crianças, de acordo com funcionários do Hospital Nasser, para onde as vítimas foram levadas.

O ataque ocorreu horas depois de o exército israelita ter anunciado uma expansão da zona, na qual afirmou que os deslocados palestinianos poderiam refugiar-se.

Centenas de milhares de palestinianos deslocados estão abrigados em vastos campos de tendas em Muwasi e arredores, uma área de dunas e campos agrícolas com poucas instalações ou serviços ao longo da costa mediterrânica do sul de Gaza.

Ataques no Líbano fazem dezenas de vítimas

Pelo menos 14 pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas na sequência de um ataque Israelita na cidade de Ain Yaaqoub, no norte do Líbano. O Ministério da Saúde libanês avançou inicialmente que eram oito as vítimas mortais, em números preliminares, mais tarde revistos pelo presidente da câmara da cidade, que deu conta de 14 vítimas mortais, citado pela Al Jazeera.

O ataque aconteceu na segunda-feira, atingindo um edifício onde moravam 30 pessoas, incluindo refugiados sírios.

Ain Yaaqoub, localizada na região setentrional de Akkar, que alberga comunidades ortodoxas gregas e muçulmanas sunitas, está longe das principais áreas de influência do grupo militante Hezbollah no sul e no leste.

Israel tem atacado mais profundamente o Líbano desde a sua escalada militar e a invasão terrestre contra o Hezbollah no final de setembro.

O primeiro ataque israelita na região de Akkar teve lugar a 2 de novembro e visou uma ponte perto de um posto de controlo do exército libanês, cortando uma estrada fundamental que conduz à Síria.

Na segunda-feira, outro ataque aéreo israelita atingiu um edifício residencial no sul do Líbano, matando sete pessoas e ferindo outras sete, segundo o Ministério da Saúde libanês.

Israel Katz rejeita cessar-fogo no Líbano

Na segunda-feira, as conversações sobre o cessar-fogo no Líbano parecem ter ganhado força quando o principal conselheiro estratégico do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, se reuniu com responsáveis norte-americanos em Washington.

O ministro dos Assuntos Estratégicos israelita, Ron Dermer, encontrou-se com o secretário de Estado Antony Blinken, segundo informou o Departamento de Estado. De acordo com um funcionário norte-americano, Dermer reuniu-se também com os conselheiros superiores da Casa Branca, Amos Hochstein e Brett McGurk. O funcionário, que falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a comentar publicamente, disse que Dermer também deverá reunir-se na terça-feira com o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan.

Dermer também deverá reunir-se com funcionários de Trump durante a sua estadia nos EUA.

Na segunda-feira, o novo ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel disse aos jornalistas que se registaram “alguns progressos” nos esforços de cessar-fogo com o Hezbollah no Líbano.

No entanto, o novo ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, excluiu a possibilidade de um cessar-fogo numa publicação no X na terça-feira, dizendo que as FDI “continuarão a atingir o Hezbollah com força total até que os objetivos de guerra sejam alcançados”. “Não haverá cessar-fogo no Líbano e não haverá tréguas”, acrescentou.

Josep Borrell condena “anexação ilegal” da Cisjordânia

O ministro das Finanças israelita, Bezalel Smotrich, afirmou num discurso proferido na segunda-feira que vai fazer pressão para que Israel anexe partes da Cisjordânia ocupada, após a tomada de posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

Smotrich usou o termo bíblico para o território, dizendo que “2025 será o ano [...] da soberania na Judeia e Samaria”.

Israel construiu dezenas de colonatos para cimentar o seu controlo sobre a área da Cisjordânia mas nunca anexou o território, que alberga três milhões de palestinianos que vivem sob domínio militar.

Os palestinianos pretendem que a Cisjordânia, juntamente com Jerusalém Oriental e Gaza, constituam um Estado independente.

Josep Borrell, o principal diplomata da UE, condenou “inequivocamente” o apelo numa publicação no X, classificando-o de ilegal.

A comunidade internacional considera, na sua esmagadora maioria, que os colonatos, onde vivem cerca de 500.000 israelitas, são ilegais e constituem um obstáculo à paz.

Smotrich, juntamente com outros líderes dos colonos, estão a contar com Trump para retomar as posições pró-colonos que tomou durante o seu primeiro mandato como presidente. Durante a primeira administração Trump, os EUA inverteram a sua política de longa data e afirmaram que os colonatos não violam o direito internacional. O secretário de Estado de Trump, Mike Pompeo, também fez uma visita sem precedentes a um colonato judeu.