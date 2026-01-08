Vídeo. Japão: maior espetáculo de projeção no edifício do governo metropolitano de Tóquio atrai multidões

Inaugurado em 2024, detém o Recorde Mundial do Guinness para a maior projeção arquitetónica permanente, abrangendo cerca de 14.000 metros quadrados.
A instalação recorre a 40 projetores de alta luminosidade, alimentados sobretudo por energia solar, e apresenta várias sequências curtas entre as 19 e as 21 horas. Nos dias úteis, incide em temas abstratos como evolução e ciclos lunares. Ao fim de semana, aposta na cultura popular, com atuações de J-pop, cenas de anime e um Godzilla em tamanho real a dominar a praça.
Os responsáveis municipais dizem que o projeto pretende dinamizar o turismo noturno. Os críticos consideram-no dispendioso, mas os números de visitantes indicam que o espetáculo já faz parte da rotina noturna de Tóquio.