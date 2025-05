Médio Oriente reage à vitória de Trump nas eleições americanas

De Abby Chitty com AP

Os cidadãos de Israel e da Palestina apresentaram diferentes reações à vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA, no meio do conflito em curso no Médio Oriente.

"Penso que muitas pessoas aqui no país estão felizes por Trump ter ganho em termos de segurança", disse Asher Krispin, residente em Telavive, embora também acredite que Trump será "mais duro" com Israel.

O cidadão israelo-americano Martin Shwartz disse acreditar que Trump é um "bom homem de negócios", comparando governos a empresas.

Trump "seria alguém que poderia tomar conta dos negócios, por assim dizer", disse Shwartz.

Outros pensam que a vitória de Trump é um passo na direção certa na luta contra o antissemitismo.

"Hoje ganhámos a vitória de Trump. É uma vitória para todo o povo americano, para todo o povo israelita, e é uma vitória que apaga todas as palavras de antissemitismo no mundo", disse Ester Hadas, residente em Telavive.

Um cartaz de apoio ao candidato presidencial republicano Donald Trump, antes das eleições presidenciais americanas, em Telavive. Oded Balilty/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Entre os palestinianos, porém, o clima é menos positivo.

"A vitória de Trump para um segundo mandato significa a continuação do derramamento de sangue e indica que a política americana não mudou; continuará a apoiar Israel", disse Naim Fawzi, um residente da cidade de Ramallah, na Cisjordânia ocupada.

No entanto, para muitos palestinianos, uma mudança na presidência pouco fará para alterar a posição dos EUA em relação a Gaza.

"Esperamos sempre uma mudança na política americana, uma vitória para os direitos humanos, uma vitória para os palestinianos", disse Abdallah Abu Rahma, outro residente de Ramallah.

"Mas quer seja Trump ou Harris a ganhar, acredito que a política em relação aos palestinianos continuará a ser a mesma", acrescentou.

Qual é a posição de Donald Trump sobre o Médio Oriente?

Embora Trump tenha prometido na semana passada assegurar a paz no Médio Oriente se fosse eleito, tem-se posicionado consistentemente como um forte defensor de Israel.

Durante o seu primeiro mandato, Trump fez pressão para refazer o Médio Oriente, reconciliando Israel e a Arábia Saudita, e todas as atenções estão agora viradas para a forma como intervirá nos conflitos que assolam a região entre Israel e o Hamas em Gaza e entre Israel e o Hezbollah no Líbano.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, classificou a vitória eleitoral de Trump como "o maior regresso da história".

"O seu regresso histórico à Casa Branca oferece um novo começo para a América e um poderoso compromisso com a grande aliança entre Israel e a América. Esta é uma grande vitória!", escreveu nas redes sociais.

Trump e Netanyahu - um colega nacionalista conservador - tiveram uma relação estreita durante o primeiro mandato do ex-presidente, mas os laços azedaram quando Netanyahu felicitou o presidente Joe Biden pela vitória em 2020.

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, à direita, e o Presidente dos EUA, Donald Trump, apertam as mãos no Museu de Israel em Jerusalém. Sebastian Scheiner/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

Na sequência do ataque do Hamas de 7 de outubro, Trump comprometeu-se a impedir a entrada de refugiados de Gaza e a iniciar um "rastreio ideológico" de todos os imigrantes que simpatizem com o grupo militante palestiniano. Prometeu também alargar a proibição de viajar para os muçulmanos que decretou no seu primeiro mandato.

Trump também criticou os protestos pró-Palestina que tiveram lugar nos campus universitários americanos e deixou clara a sua intenção de eliminar qualquer crítica a Israel.

"Se conseguirem que eu seja eleito, e deviam estar a fazer isso... vamos fazer recuar esse movimento [a campanha de solidariedade pró-Palestina] 25 ou 30 anos", disse ele a doadores judeus numa mesa redonda em Nova Iorque, no início deste ano.