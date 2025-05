Rússia, China e Irão espalham desinformação durante as eleições nos EUA

PUBLICIDADE

Uma eleição presidencial relativamente sem problemas foi uma boa notícia para aqueles que trabalham para restaurar a confiança no sistema. Menos encorajadora foi a enxurrada de desinformação que procurou minar a confiança no voto e semear o caos, algo que, segundo os especialistas, deverá agravar-se nos próximos anos.

A interferência da Rússia, da China e do Irão nas eleições

A interferência da Rússia e de outros adversários estrangeiros foi um tema constante durante a época eleitoral.

O FBI afirmou que uma série de ameaças parecia ter origem em domínios de correio eletrónico russos, embora os responsáveis federais pela cibersegurança tenham alertado para o facto de os culpados não serem necessariamente russos.

E a Rússia, o Irão e a China aumentaram constantemente a sua utilização da desinformação em língua inglesa nos meses que antecederam o dia das eleições. Os seus motivos variavam, mas as suas tácticas eram semelhantes: utilizar redes de contas falsas nas redes sociais e sítios Web para difundir conteúdos destinados a minar a confiança na segurança das eleições e na democracia americana.

A Rússia foi particularmente audaciosa, criando e divulgando vídeos encenados com o objetivo de difamar a vice-presidente Kamala Harris e o seu companheiro de candidatura, o governador do Minnesota, Tim Walz. Os esforços do Kremlin este ano também envolveram o pagamento de nove milhões de euros a uma empresa de media do Tennessee para produzir conteúdos pró-russos.

"A Rússia interferiu claramente nestas eleições", afirmou Brian Taylor, professor de ciências políticas e especialista em Rússia na Universidade de Syracuse. Segundo ele, os objectivos da Rússia eram "ajudar Trump e semear o caos de uma forma mais geral - embora não haja provas de que as suas actividades tenham alterado o resultado".

Os especialistas dizem que os adversários da América estão a jogar um jogo longo, usando a desinformação para minar a confiança dos americanos no seu próprio país e diminuir gradualmente o poder dos EUA. A Rússia, em particular, preferiu Trump como candidato porque ele é visto como menos propenso a apoiar a assistência à Ucrânia, disse Emerson Brooking, membro sénior residente do Laboratório de Pesquisa Forense Digital do Conselho Atlântico, que rastreia a desinformação estrangeira.

"Nada disto desaparece depois do dia das eleições", disse Brooking. "Quais são os objectivos da Rússia? Não era eleger o Presidente Trump, mas conduzir os Estados Unidos numa determinada direção. A eleição de Trump é um passo nesse processo".

A Rússia, o Irão e a China rejeitaram as alegações de que tentaram interferir nas eleições americanas.

Steve Simon, presidente da Associação Nacional de Secretários de Estado, elogiou o rápido trabalho feito pelas agências federais para chamar a atenção para a desinformação. Simon afirmou que, no espaço de um dia, as autoridades federais identificaram a Rússia como estando por detrás de um vídeo viral que pretendia mostrar uma fraude eleitoral na Geórgia.

"A natureza da sua resposta e a prontidão da sua resposta ajudaram realmente a confrontar e a limitar a influência dessas mensagens", disse Simon, que é o principal responsável eleitoral do estado do Minnesota.

Kim Wyman, ex-funcionário da Agência de Segurança Cibernética e de Infra-estruturas dos EUA, disse que a agência provou o seu valor este ano, dada a intromissão de outros países.

"O que foi certamente demonstrado nestas eleições é que os adversários estrangeiros não pararam de tentar ter um impacto nas eleições americanas e prevemos que isso continuará no futuro", disse Wyman, que também foi secretária de Estado de Washington.

A representante dos EUA Abigail Spanberger, que já foi funcionária da CIA, publicou no X, a 3 de novembro, uma série de vídeos do New York Times que mostravam "como a Rússia está a tentar semear dúvidas sobre a segurança das eleições".

PUBLICIDADE

Apesar da desinformação, as eleições decorreram sem problemas

O teste mais significativo para as autoridades no dia das eleições foi uma série de ameaças de bomba registadas em cinco estados do campo de batalha, algumas das quais obrigaram a evacuar temporariamente os locais de voto. De resto, o dia decorreu como a maior parte dos outros dias de eleições, apenas com problemas de rotina, e a liderança do ex-Presidente Donald Trump permitiu que a corrida presidencial fosse encerrada na manhã de quarta-feira.

"Uma grande afluência às urnas e margens amplas - é tudo o que esperamos", disse Zach Manifold, supervisor das eleições no condado de Gwinnett, na Geórgia.

Os mais de 84 milhões de pessoas que votaram antecipadamente, pessoalmente ou por correio, aliviaram a pressão na terça-feira e deram aos funcionários eleitorais mais flexibilidade para responder a problemas inesperados.

"Ontem e a época das eleições foram um exemplo maravilhoso de como a votação antecipada é tão importante para manter a segurança e de como minimizou e atenuou algumas das ameaças que vimos", disse David Becker, antigo advogado do Departamento de Justiça dos EUA que dirige o Centro de Inovação e Investigação Eleitoral, no dia seguinte ao dia das eleições.

PUBLICIDADE

Quando as ameaças de bomba chegaram - começando no início do dia na área de Atlanta e depois se espalhando para Arizona, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin - os funcionários eleitorais estavam preparados. Tinham passado a maior parte do ano em reuniões com as forças policiais locais, treinando em vários cenários e actualizando os seus planos de emergência.

"Vi profissionais de todo o país dizerem: 'Muito bem, eis o que vamos fazer'", disse Carolina Lopez, uma antiga funcionária eleitoral local que lidera a Partnership for Large Election Jurisdictions.