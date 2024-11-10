Ucrânia ataca Moscovo com dezenas de drones

O presidente da Câmara de Moscovo, Sergey Sobyanin, disse que um total de 32 drones foram abatidos sobre os arredores da capital russa. A autoridade aeronáutica russa informou que os voos foram interrompidos por um breve período nos principais aeroportos internacionais, incluindo Sheremetyevo e Domodedovo.

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Ninguém ficou ferido em Moscovo, segundo Sobyanin, embora os canais russos da aplicação de mensagens Telegram tenham divulgado relatos de testemunhas oculares de destroços de drones a incendiar casas nos subúrbios.

Uma mulher na casa dos 50 anos sofreu queimaduras no rosto, pescoço e mãos depois de drones terem provocado um incêndio na sua aldeia a sudeste de Moscovo, informou o governador local Andrei Vorobyov. Sobyanin acrescentou que uma mulher está a ser tratada nos cuidados intensivos do hospital, mas não referiu quaisquer mortes ou outros feridos.

O chefe do Estado-Maior do Reino Unido, Tony Radakin, disse à BBC que as tropas de Moscovo sofreram uma média de 1.500 mortos e feridos "todos os dias", elevando o total de perdas na guerra para 700.000.

De acordo com Radakin, a população russa está a pagar "um preço extraordinário" pela guerra, mesmo quando a dura ofensiva russa no leste industrial da Ucrânia, que dura há meses, continua a obter ganhos.

Radakin não disse como é que os funcionários britânicos calcularam os números das baixas russas. "Não há dúvida de que a Rússia está a obter ganhos tácticos e territoriais e isso está a exercer pressão sobre a Ucrânia", afirmou. Mas disse que as perdas foram por "pequenos incrementos de terra" e que as crescentes despesas de defesa e segurança de Moscovo estavam a colocar uma pressão crescente sobre o país.

Radakin insistiu que os parceiros ocidentais da Ucrânia devem apoiar o país durante "o tempo que for necessário" para repelir a agressão russa, mesmo quando os aliados do Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, assinalaram que Kiev poderá ter de ceder território para procurar a paz.

Tanto Moscovo como Kiev mantiveram um registo rigoroso dos números de baixas desde o início da guerra em grande escala, apesar dos relatos regulares de que as forças russas sofreram enormes perdas na sequência de ataques de "ondas humanas" que visam esgotar as defesas ucranianas.

Entretanto, a Rússia lançou a sua própria bateria de drones contra a Ucrânia durante a noite. O Presidente Volodymr Zelenskyy publicou no X que tinham sido disparados contra a Ucrânia "um número recorde de 145 Shaheds e outros drones de ataque".