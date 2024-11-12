Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Blinken em Bruxelas para falar sobre a Ucrânia após vitória de Trump

O Secretário de Estado Antony Blinken fala durante um evento com a Secretária de Comércio Gina Raimondo sobre os benefícios económicos das viagens e do turismo dos EUA na terça-feira, 29 de outubro de 2024
O Secretário de Estado Antony Blinken fala durante um evento com a Secretária de Comércio Gina Raimondo sobre os benefícios económicos das viagens e do turismo dos EUA na terça-feira, 29 de outubro de 2024 Direitos de autor  Kevin Wolf/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Kevin Wolf/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
De Tamsin Paternoster & AP
Publicado a Últimas notícias
O Departamento de Estado vai realizar conversações na capital belga sobre a forma de reforçar o apoio ao país devastado pela guerra antes de Trump assumir a transição de poder.

O Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, vai deslocar-se à Europa para reuniões urgentes com responsáveis da UE e da NATO sobre a Ucrânia, na sombra do regresso iminente de Donald Trump à Casa Branca.

O Departamento de Estado norte-americano vai realizar conversações em Bruxelas, na quarta-feira, sobre a forma de aumentar o apoio à Ucrânia, antecipando uma mudança na política externa dos EUA após a transição de poder para o presidente eleito Trump.

Trump já sugeriu que iria reduzir a ajuda militar dos EUA a Kiev depois de assumir o cargo, como parte de uma tendência geral para uma abordagem "América em primeiro lugar" à política externa.

Quando o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy visitou os EUA para promover o seu "plano de vitória" em setembro, Trump descreveu o país como "demolido".

Defendeu que a Ucrânia deveria ter feito concessões ao presidente russo Vladimir Putin antes da invasão e repetiu a sua afirmação de que iria pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Trump não entrou em pormenores sobre quais seriam os seus planos para acabar com a guerra.

Durante o primeiro mandato, Trump vendeu à Ucrânia mísseis anti-tanque Javelin que a anterior administração Obama se recusou a fornecer, os quais foram cruciais para a capacidade inicial de Kiev de lutar contra a invasão em grande escala da Rússia em 2022.

No entanto, o presidente eleito tem sido ambíguo quanto à sua posição concreta sobre a guerra. No único debate presidencial contra a sua oponente eleitoral, Kamala Harris, Trump afirmou que queria que a guerra terminasse, mas recusou-se a responder a perguntas sobre como planeava ajudar a terminá-la.

De acordo com dados do Instituto de Kiel, os Estados Unidos são atualmente o maior fornecedor de ajuda militar à Ucrânia, com contribuições que totalizam 84,7 mil milhões de euros entre 2022 e 2024.

O atual presidente dos EUA, Joe Biden, manteve-se firme no seu apoio à Ucrânia, embora não tenha apoiado totalmente o "plano de vitória" do líder ucraniano.

Os EUA estão atualmente a entrar na chamada sessão lame-duck, que ocorre entre o dia das eleições e o final do mandato de dois anos do Congresso.

Enquanto os republicanos esperam pelo próximo ano para ter o controlo total da Casa Branca, os democratas estão a tentar implementar o maior número possível das suas prioridades enquanto têm a maioria no Senado.

Como o conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, disse numa entrevista recente, "o presidente Biden terá a oportunidade nos próximos 70 dias de defender perante o Congresso e a nova administração que os Estados Unidos não se devem se afastar da Ucrânia, que afastar-se da Ucrânia significa mais instabilidade na Europa".

