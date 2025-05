Trump deverá nomear Rubio e Waltz para chefes da política externa

PUBLICIDADE

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu nomear Marco Rubio e Mike Waltz para secretários de Estado e conselheiros de segurança nacional, de acordo com informações preliminares que sugerem que Trump poderá ainda mudar de ideias.

Ambas as escolhas, no entanto, são indicativas das prioridades de política externa de Trump. Os EUA têm sido pressionados" a olhar para dentro" e criticado o facto de os países europeus não gastarem o suficiente em defesa, especialmente no contexto da aliança da NATO.

Rubio defendeu que os países europeus devem "assumir a liderança" no que diz respeito à defesa do continente. "A Alemanha, a França e o Reino Unido são mais do que capazes de gerir a sua relação com o beligerante com armas nucleares a leste", escreveu Rubio no American Conservative no ano passado.

Noutras ocasiões, promoveu uma abordagem de linha dura em relação ao Irão, à China e a Cuba.

Quando se trata de Pequim, Rubio defendeu um maior escrutínio da influência de Pequim na tecnologia dos EUA, chegando a pedir ao departamento do tesouro uma revisão de segurança nacional no aplicação social chinesa TikTok em 2019.

Rubio classificou, num relatório escrito em setembro, a China como "o adversário mais poderoso que os EUA enfrentaram na memória viva".

Em relação à Ucrânia, Rubio afirmou que, apesar de apoiar o país que ainda luta contra a invasão total da Rússia, o atual conflito entre Moscovo e Kiev deve ser ter uma "conclusão".

No que se refere à crise do Médio Oriente, Rubio apoiou fortemente Israel, e apelidou os militantes do Hamas de "animais ferozes" e acusou de subordinação os funcionários norte-americanos que apoiaram um cessar-fogo em Gaza, dando a entender que também promoveria uma abordagem de linha dura na região.

Em abril, Rubio votou contra um projeto de lei de ajuda no valor de 95 mil milhões de dólares (89,4 mil milhões de euros) a Israel, Ucrânia e Taiwan, que foi aprovado por esmagadora maioria no Senado, apesar da sua resistência.

Rubio argumentou que, embora apoiasse a ajuda em princípio, não apoiaria o projeto de lei devido ao facto de os EUA não fazerem o suficiente para combater questões internas, como investir na segurança das fronteiras, sinalizando o seu apoio, tal como Trump, a um maior isolamento dos EUA.

Recentemente, apoiou em grande medida as opiniões de Trump sobre a NATO, co-patrocinando legislação que dificultaria a retirada do antigo presidente da aliança durante o seu primeiro mandato.

Waltz para a segurança nacional

A outra escolha de Trump, o congressista republicano Mike Waltz, também tem sido duro com a China e cético quanto ao cumprimento dos objetivos de defesa da NATO por parte dos aliados europeus.

Waltz considerou "patético" que menos de metade dos aliados da NATO tenham cumprido os seus objetivos em matéria de despesas de defesa e, tal como o Presidente eleito, questionou a natureza aberta do apoio dos EUA à Ucrânia.

Em abril, Waltz afirmou que a "tirania das baixas expectativas" tinha infetado a NATO e perguntou abertamente se era sustentável que os EUA fornecessem a maioria das armas.

Mike Waltz fala perante o presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump durante um comício de campanha a 29 de outubro de 2020, em Tampa, Flórida. Chris O'Meara/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

Em relação à Ucrânia, Waltz que anteriormente apoiou Biden no que respeita o fornecimento de armas ao país em guerra, tem vindo a adotar cada vez mais a abordagem de Trump e a questionar por que razão outros países não estão a fazer o suficiente para contrariar a Rússia e reforçar as suas próprias defesas.

Waltz considera a China como um dos maiores vencedores no estrangeiro e avisou os EUA de que devem estar preparados para a guerra na região.

O oficial reformado das Forças Especiais também já defendeu uma maior presença militar dos EUA no Afeganistão.