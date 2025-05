De Euronews com AP

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmou no domingo que ele e o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, estão "de acordo quanto à ameaça iraniana".

Netanyahu revelou que falou com Trump três vezes nos últimos dias, descrevendo as suas discussões como "muito boas e importantes".

Netanyahu sublinhou que partilham o mesmo entendimento sobre a ameaça iraniana, reconhecendo os vários perigos que esta representa.

Enquanto Trump se prepara para tomar posse, a ofensiva militar de Israel em Gaza continua e o país intensifica a sua campanha contra o Hezbollah no Líbano.

As tensões entre Israel e o Irão continuam elevadas, sem sinais de abrandamento. Israel está também envolvido em conflitos contínuos com representantes apoiados pelo Irão no Iraque e no Iémen, enquanto a ameaça representada pelo programa nuclear iraniano continua a ser uma preocupação significativa para Israel.

Palestinianos reúnem-se no local de um ataque israelita no pátio do Hospital Al-Aqsa em Deir al-Balah, 9 de novembro de 2024 Abdel Kareem Hana/AP

Numa declaração separada, Netanyahu falou de um ataque antissemita em Amesterdão que visava os adeptos da equipa de futebol Maccabi Tel Aviv. O primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, manifestou a sua "vergonha" pelo incidente e Netanyahu apelou à punição severa dos atacantes.

Na sequência do incidente, a polícia de Amesterdão lançou uma investigação em grande escala sobre os violentos "atropelamentos e fugas" perpetrados por bandos de jovens, alegadamente encorajados por apelos nas redes sociais para atacarem indivíduos judeus.

Cinco pessoas foram tratadas por ferimentos em hospitais locais e mais de 60 suspeitos foram detidos.

Os procuradores de Amesterdão confirmaram que quatro suspeitos, incluindo dois menores, permaneciam sob custódia no sábado, com julgamentos marcados para a semana seguinte. Os procuradores afirmaram ainda que são esperadas mais detenções à medida que os investigadores forem analisando as imagens de vídeo dos ataques.

Antes do jogo, foi noticiado que os adeptos de futebol israelitas tinham rasgado uma bandeira palestiniana, entoado slogans anti-árabes e iniciado rixas.