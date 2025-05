Israel envia aviões de salvamento para Amesterdão após ataques violentos a adeptos de futebol

PUBLICIDADE

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enviou dois aviões para Amesterdão a fim de socorrer cidadãos israelitas após o que ele próprio e as autoridades holandesas descreveram como ataques "antissemitas" que eclodiram após um jogo de futebol.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel afirmou que 10 pessoas ficaram feridas e duas estão desaparecidas, aconselhando os seus cidadãos a permanecerem nos seus quartos de hotel.

Os adeptos israelitas encontravam-se em Amesterdão para assistir a um jogo entre a equipa israelita Maccabi Tel Aviv e a equipa holandesa Ajax. O Ajax venceu o jogo por 5-0.

De acordo com as informações disponíveis, os adeptos israelitas foram alegadamente agredidos em diferentes locais da cidade antes do início do jogo. De acordo com o Times of Israel, foram feitas várias outras agressões depois da equipa israelita ter perdido com o Ajax.

O primeiro-ministro neerlandês, Dick Schoof, considerou os ataques "completamente inaceitáveis" e "antissemitas", acrescentando que estava em contacto com o seu homólogo israelita.

Disse que a situação estava sob controlo e que os autores seriam encontrados e processados.

Netanyahu anunciou que estava a enviar aviões para os Países Baixos, incluindo aviões médicos e de salvamento, e que tinha falado com o Primeiro-Ministro.

O porta-voz internacional das Forças de Defesa Israelitas (IDF), tenente-coronel Nadav Shoshani, descreveu a decisão de enviar aviões para Amesterdão como parte de um "dever histórico de proteger o nosso povo".

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o caos nas ruas da cidade, com grupos a atacarem-se uns aos outros. Um dos vídeos mais difundidos, que não foi verificado pela Euronews, mostra uma pessoa no chão, no meio de uma rua, a ser pontapeada por várias pessoas.

"Acordámos esta manhã com imagens e vídeos chocantes que, desde 7 de outubro, esperávamos nunca mais ver: um pogrom antissemita", afirmou o presidente de Israel, Isaac Herzog, nas redes sociais.

A polícia holandesa afirmou que 57 pessoas já tinham sido detidas em ligação com os ataques, muitas das quais na Johan Cruyff Arena, onde decorria o jogo de futebol.

Acrescentaram ainda que dez detenções tiveram lugar antes mesmo do início do jogo, quando centenas de apoiantes do Maccabi se reuniram no centro de Amesterdão na madrugada de quinta-feira.

Outras 30 pessoas foram detidas na praça Anton de Komplein, perto do estádio de futebol, onde as pessoas protestavam contra a chegada do clube de futebol israelita e entraram em confronto com a polícia.

A presidente da Câmara de Amesterdão, Femke Halsema, tinha anteriormente proibido a realização de um protesto no estádio e tinha-o dirigido para a praça.