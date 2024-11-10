Ataques aéreos israelitas em Gaza e no Líbano matam dezenas de pessoas

O Dr. Fadel Naim, diretor do Hospital Al-Ahly, na cidade de Gaza, que recebeu os cadáveres, disse que entre os mortos se encontravam nove mulheres e que o número de mortos poderia aumentar à medida que prosseguissem os esforços de salvamento.

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Segundo Naim, as vítimas foram mortas num ataque a uma casa no campo de refugiados urbanos de Jabaliya, onde Israel está a levar a cabo uma ofensiva há mais de um mês.

O exército israelita ainda não fez qualquer comentário sobre o ataque.

As forças israelitas cercaram e isolaram em grande parte Jabaliya e as cidades vizinhas de Beit Lahiya e Beit Hanoun durante o último mês, permitindo apenas a entrada de ajuda humanitária. Centenas de pessoas foram mortas desde o início da ofensiva, a 6 de outubro, e dezenas de milhares de pessoas fugiram para a vizinha cidade de Gaza.

Na sexta-feira, especialistas de um painel que monitoriza a segurança alimentar afirmaram que a fome está iminente no norte ou pode já estar a acontecer. O desespero crescente ocorre à medida que se aproxima o prazo de um ultimato que a administração Biden deu a Israel para aumentar o nível de assistência humanitária permitida em Gaza ou arriscar possíveis restrições ao financiamento militar dos EUA.

O terço norte de Gaza, incluindo a cidade de Gaza, foi o primeiro alvo da invasão terrestre de Israel e sofreu a maior destruição da guerra de 13 meses, que foi desencadeada pelo ataque do Hamas ao sul de Israel. Tal como noutras zonas de Gaza, Israel enviou forças de volta após repetidas operações, afirmando que o Hamas se reagrupou.

Os militares afirmam que só têm como alvo os militantes, que acusam de se esconderem entre os civis em casas e abrigos. Os ataques israelitas matam frequentemente mulheres e crianças.

A guerra começou quando militantes liderados pelo Hamas abriram buracos na vedação da fronteira e invadiram o sul de Israel em 7 de outubro de 2023. Mataram cerca de 1 200 pessoas, na sua maioria civis, e raptaram cerca de 250. Cerca de 100 reféns ainda se encontram em Gaza, um terço dos quais terá morrido.

A ofensiva israelita matou mais de 43 000 palestinianos, segundo as autoridades sanitárias locais, que não distinguem entre civis e militantes na sua contagem, mas afirmam que mais de metade das vítimas mortais eram mulheres e crianças.

Os bombardeamentos israelitas e as invasões terrestres deixaram vastas áreas de Gaza em ruínas e deslocaram cerca de 90% da população de 2,3 milhões de pessoas, muitas vezes várias vezes. Centenas de milhares de pessoas vivem em campos de tendas sobrelotados, com poucos ou nenhuns serviços públicos e sem qualquer ideia de quando poderão regressar às suas casas ou reconstruir-se.

As conversações de cessar-fogo mediadas pelos Estados Unidos, pelo Qatar e pelo Egito têm sido repetidamente interrompidas desde o início do ano.

O Qatar, que tem servido como mediador-chave com o Hamas, disse no fim de semana que tinha suspendido os seus esforços e que só os retomaria quando "as partes mostrassem a sua vontade e seriedade para acabar com a guerra brutal e o sofrimento contínuo dos civis".

Ataque aéreo israelita mata pelo menos 20 pessoas no Líbano

Entretanto, o Ministério da Saúde do Líbano comunicou um ataque aéreo israelita que matou pelo menos 20 pessoas.

O ataque ocorreu no domingo na aldeia de Aalmat, a norte de Beirute e longe das zonas do sul e do leste do país onde o grupo militante Hezbollah tem uma presença importante.