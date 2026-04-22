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Soldados e civis guardam dois minutos de silêncio no Dia da Memória anual de Israel
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Vídeo. Israel assinala Dia da Memória em plena guerra

Últimas notícias:

Israelitas assinalaram o Dia da Memória com cerimónias e homenagens informais, recordando as perdas enquanto prosseguem a vida diária em guerra e incerteza.

Os israelitas assinalaram na terça-feira o Dia da Memória anual do país, uma data solene de reflexão marcada por cerimónias em cemitérios e por uma sirene de dois minutos em todo o território nacional, durante a qual as pessoas param para recordar os que tombaram.

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No centro de Telavive, muitos visitaram um memorial informal que surgiu em torno de uma fonte circular banhada de sol, após o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, que matou mais de 1 200 pessoas.

Depois do pôr do sol de terça-feira, o país passa da contemplação melancólica à celebração exuberante, dando início ao Dia da Independência ao som de trompetes e tambores.

Israel declarou a independência em 14 de maio de 1948, mas a data, como todas as festas nacionais, é assinalada de acordo com o calendário hebraico lunar.

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