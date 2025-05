O que significaria uma vitória de Trump para as relações UE-China?

PUBLICIDADE

As sondagens recentes mostram o candidato republicano Donald Trump e a rival democrata Kamala Harris empatados na corrida à presidência dos EUA, a 5 de novembro, e a Europa está a preparar-se para todos os cenários e consequências possíveis.

De acordo com investigadores e analistas políticos consultados pela Euronews, uma vitória de Trump poderá significar menos previsibilidade, menos cooperação com aliados globais como a UE e mais tensões comerciais com a China.

A Europa deve esperar mais tarifas, sanções e pressões para se distanciar da China, disse Ceren Ergenc, investigador do Centro de Estudos de Política Europeia, em entrevista à Euronews.

"A administração Harris vai seguir uma forma mais institucionalizada de fazer as coisas, enquanto a administração Trump vai fazê-lo de uma forma mais personalizada", disse Ergenc.

O ex-presidente Trump já ameaçou impor tarifas sobre as importações europeias, questionou os compromissos da NATO em caso de invasão da Rússia e até ameaçou cortar o financiamento dos EUA à Ucrânia, devastada pela guerra.

No entanto, a posição de Trump em relação à China é menos previsível, tendo em conta os seus comentários contraditórios sobre Taiwan, a liderança de Pequim e as políticas comerciais e industriais.

No final do verão, o candidato republicano falou sobre a sua relação com o Presidente chinês Xi Jinping durante uma entrevista à Fox News, afirmando que não havia maior crítico da China do que ele.

"Mas eu respeitava a China e respeitava o Presidente Xi e tinha uma óptima relação com eles", acrescentou Trump, prevendo uma boa relação com o país no futuro.

A Vice-Presidente Harris, por outro lado, reafirmou o apoio dos EUA a Taiwan em declarações anteriores e tem sido mais franca quanto ao respeito pelos direitos humanos na China.

Com Harris, "veremos uma continuação do que aconteceu com Biden, o que significa mais coordenação, mais troca de informações e mais alinhamento de políticas, o que é positivo e negativo", disse Francesca Ghiretti, diretora de investigação da RAND Europe, afirmando que os EUA seriam um aliado conhecido e próximo, mas também um aliado que por vezes tem dificuldades em alinhar com a Europa.

Para Mario Esteban, a posição dos EUA não afectaria a posição da UE em relação aos direitos humanos na China, mas deixaria o bloco mais isolado globalmente - e teria implicações comerciais também.

"Em teoria, uma administração Trump seria menos geopolítica do que uma administração Harris e empurraria tudo muito mais para o domínio do protecionismo económico", disse Esteban, analista sénior do think tank espanhol Elcano Royal Institute.

A oposição de Trump à agenda das alterações climáticas pode também fortalecer a mão dos europeus cépticos em relação ao acordo verde da UE, acredita Esteban.

Grupo de trabalho da UE à prova de Trump

Nos últimos meses, um grupo de trabalho da Comissão Europeia tem vindo a analisar os cenários pós-eleitorais nos EUA e as suas implicações para a Europa, incluindo uma possível escalada das tensões entre Pequim e Washington.

Desde 2016, quando Trump foi eleito presidente pela primeira vez, as relações entre os EUA e a China deterioraram-se, evoluindo para uma abordagem de "quintal pequeno, cercas altas" - restrições rígidas a um pequeno número de tecnologias com potencial militar significativo, juntamente com trocas económicas normais noutras áreas.

PUBLICIDADE

Mas a China é, a seguir aos Estados Unidos, o segundo maior parceiro comercial da UE, pelo que não será fácil para Bruxelas ter uma postura dura com o gigante asiático, mesmo que a pressão dos Estados Unidos aumente.

"Haverá resistência por parte da Europa, porque há muitos atores do lado da UE, e mesmo dentro da UE não há consenso entre as instituições sobre esta questão da dissociação versus desvinculação [redução das dependências e vulnerabilidades críticas do bloco]", disse Ergenc.

Nos últimos anos, a China tem sido simultaneamente concorrente económica, parceira e rival sistémica da UE; apesar das tensões crescentes, ambas são altamente dependentes economicamente uma da outra.

"Uma vitória de Trump significaria que, nalguns casos, a Europa tomaria medidas para melhorar as relações com a China, sendo a Alemanha o caso mais claro, mas noutros simplesmente pressionaria para uma autonomia estratégica", disse à Euronews Alicia García Herrero, investigadora sénior do think tank Bruegel, com sede em Bruxelas.

PUBLICIDADE

Em 2023, o comércio da UE com a China atingiu um défice de 292 mil milhões de euros, com equipamentos de telecomunicações e máquinas elétricas entre os bens mais importados.