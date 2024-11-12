Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Cinco municípios catalães restringem a mobilidade devido à chegada de uma nova DANA

Um homem passa por carros amontoados após inundações em Catarroja, Espanha.
Um homem passa por carros amontoados após inundações em Catarroja, Espanha. Direitos de autor  Alberto Saiz/AP
Direitos de autor Alberto Saiz/AP
De Euronews
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Devido à chegada de uma nova DANA, as aulas foram suspensas em 40 municípios da Comunidade Valenciana e em cinco regiões da província catalã de Tarragona, onde também foram decretadas restrições à mobilidade.

A chegada de uma nova DANA entre terça e quarta-feira é particularmente preocupante na costa mediterrânica de Espanha, onde Valência continua a lidar com os estragos das inundações provocadas pela catástrofe natural mais devastadora da história recente do país.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

A Agência Estatal de Meteorologia (Aemet) decretou avisos de nível laranja para chuvas e fenómenos costeiros adversos em zonas das Ilhas Baleares, Valência e Catalunha.

Na província catalã de Tarragona, há cinco municípios em risco de inundação, nos quais o governo regional, a Generalitat, decretou restrições à mobilidade (exceto para os serviços essenciais) e a suspensão das aulas e das atividades desportivas entre as 6:00 de quarta-feira e a meia-noite da noite seguinte. As regiões afetadas são Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre e Tarragonès.

O presidente do governo catalão, Salvador Illa, apelou aos cidadãos, através de uma publicação na rede social X, para que tomem precauções extremas e sigam as informações fornecidas pelos serviços de emergência.

Também na Comunidade Valenciana, as aulas foram suspensas em 40 municípios, incluindo a capital e alguns dos municípios mais atingidos pela anterior DANA, cujo balanço provisório é de mais de 220 vítimas mortais e um rasto de destruição que deixou um longo caminho para a recuperação, enquanto os receios de possíveis novas chuvas torrenciais reforçam agora a adoção de medidas preventivas.

O presidente da Comunidade Valenciana, Carlos Mazón, que foi amplamente criticado pela forma como lidou com a devastadora DANA, pediu ao público, na terça-feira, para estar “muito atento” às instruções do Emergencias 112 face à ameaça de uma nova vaga de frio.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Reis de Espanha regressam a Valência após tumultos em Paiporta

Espanha: chuvas intensas no sul provocam inundações e causam um morto na Andaluzia

"Não aguento mais": presidente da Comunidade Valenciana demite-se um ano após a DANA