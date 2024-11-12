Cinco municípios catalães restringem a mobilidade devido à chegada de uma nova DANA

Devido à chegada de uma nova DANA, as aulas foram suspensas em 40 municípios da Comunidade Valenciana e em cinco regiões da província catalã de Tarragona, onde também foram decretadas restrições à mobilidade.
A chegada de uma nova DANA entre terça e quarta-feira é particularmente preocupante na costa mediterrânica de Espanha, onde Valência continua a lidar com os estragos das inundações provocadas pela catástrofe natural mais devastadora da história recente do país.
A Agência Estatal de Meteorologia (Aemet) decretou avisos de nível laranja para chuvas e fenómenos costeiros adversos em zonas das Ilhas Baleares, Valência e Catalunha.
Na província catalã de Tarragona, há cinco municípios em risco de inundação, nos quais o governo regional, a Generalitat, decretou restrições à mobilidade (exceto para os serviços essenciais) e a suspensão das aulas e das atividades desportivas entre as 6:00 de quarta-feira e a meia-noite da noite seguinte. As regiões afetadas são Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre e Tarragonès.
O presidente do governo catalão, Salvador Illa, apelou aos cidadãos, através de uma publicação na rede social X, para que tomem precauções extremas e sigam as informações fornecidas pelos serviços de emergência.
Também na Comunidade Valenciana, as aulas foram suspensas em 40 municípios, incluindo a capital e alguns dos municípios mais atingidos pela anterior DANA, cujo balanço provisório é de mais de 220 vítimas mortais e um rasto de destruição que deixou um longo caminho para a recuperação, enquanto os receios de possíveis novas chuvas torrenciais reforçam agora a adoção de medidas preventivas.
O presidente da Comunidade Valenciana, Carlos Mazón, que foi amplamente criticado pela forma como lidou com a devastadora DANA, pediu ao público, na terça-feira, para estar “muito atento” às instruções do Emergencias 112 face à ameaça de uma nova vaga de frio.