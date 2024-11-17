Ataque israelita em Beirute mata porta-voz do Hezbollah

PUBLICIDADE

Um ataque aéreo israelita no centro de Beirute matou o principal porta-voz do Hezbollah este domingo, segundo informou um responsável do grupo militante, sob condição de anonimato, citado pela Associated Press.

Mohammed Afif, chefe das relações com os meios de comunicação do Hezbollah, foi morto num ataque ao escritório do partido socialista árabe Baath no centro de Beirute, de acordo com um funcionário do Hezbollah que não estava autorizado a informar os jornalistas.

Inicialmente, o exército libanês anunciou que um soldado foi morto e três ficaram feridos, um dos quais em estado grave.

“O inimigo israelita atingiu diretamente um centro do exército” em Mari, na zona de Hasbaya, causando ‘a morte de um dos soldados e o ferimento de três outros, um dos quais se encontra em estado crítico’, afirmou o exército em comunicado.

Pouco depois, um outro comunicado referia que “um segundo soldado” tinha morrido devido aos ferimentos.

O ataque acontece numa altura em que as autoridades libanesas analisam uma proposta de cessar-fogo liderada pelos Estados Unidos.

Israel também bombardeou vários edifícios nos subúrbios do sul de Beirute, onde o Hezbollah tem a sua sede há muito tempo, depois de ter emitido vários avisos de evacuação para a população.

O último ataque israelita no centro de Beirute foi em 10 de outubro, quando 22 pessoas foram mortas em dois locais.

O Hezbollah começou a disparar rockets, mísseis e drones contra Israel no dia seguinte ao ataque do Hamas, a 7 de outubro de 2023, que desencadeou o agravamento do conflito em Gaza. Israel lançou ataques aéreos de retaliação no Líbano e a escalada do conflito não parou de aumentar, tendo eclodido numa guerra em setembro, tendo as forças israelitas invadiram o Líbano a 1 de outubro.

O Hezbollah tem continuado a disparar diariamente dezenas de projéteis contra Israel e alargou o seu alcance ao centro do país. Os ataques mataram pelo menos 76 pessoas, incluindo 31 soldados, e provocaram a fuga de cerca de 60.000 pessoas no norte do país.

Segundo o Ministério da Saúde, mais de 3 400 pessoas morreram no Líbano e mais de 1,2 milhões foram expulsas das suas casas. Não se sabe quantos dos mortos são combatentes do Hezbollah.

Ataque em edifício residencial em Gaza faz mais de 70 mortos

Além do Líbano, Israel mantém a frente de guerra na Faixa de Gaza ativda.

Um ataque israelita contra uma torre residencial em Beit Lahiya, no norte de Gaza, fez, pelo menos, 72 mortos, segundo informou o Gabinete de Comunicação Social do Governo de Gaza.

A Defesa Civil palestiniana diz que as equipas no local não estão a conseguir chegar à zona afetada. Dezenas de outras pessoas estarão feridas e presas sob os escombros.

Os ataques israelitas contra edifícios residenciais em Beit Lahiya, Nuseirat e Bureij, em Gaza, mataram 96 palestinianos desde esta manhã deste domingo, segundo informou o gabinete de imprensa de Gaza, citado pela Al Jazeera.