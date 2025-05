Enviado dos EUA no Líbano para conversações sobre cessar-fogo

PUBLICIDADE

Um enviado dos Estados Unidos chegou a Beirute, capital do Líbano, para tentar chegar a um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah.

Amos Hochstein, um conselheiro sénior do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou esta terça-feira, um dia depois de o Hezbollah ter, alegadamente, respondido de forma positiva a um rascunho de uma proposta dos EUA para pôr fim à guerra na região, que se arrasta há mais de 13 meses.

Amos Hochstein, afirmou que um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Líbano está “ao nosso alcance”, mas acrescentou que “a decisão cabe às partes” envolvidas.

Hochstein dirigiu-se aos jornalistas em Beirute, na terça-feira, após uma reunião com o presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, o interlocutor do Hezbollah nas conversações.

O enviado dos EUA disse que houve discussões “construtivas” e “muito boas para reduzir as lacunas”.

Amos Hochstein, ao centro, conselheiro sénior do presidente Joe Biden, e a embaixadora dos EUA no Líbano, Lisa A. Johnson, reúnem-se com Nabih Berri Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

A chegada de Hochstein ocorreu horas depois de um ataque israelita no centro de Beirute ter matado cinco pessoas e ferido outras. Foi o terceiro ataque israelita no coração de Beirute em dois dias.

Os Estados Unidos têm estado a trabalhar numa proposta para pôr fim às hostilidades que retiraria as forças terrestres israelitas do Líbano e afastaria as forças do Hezbollah da fronteira israelita.

Como parte do acordo, seriam enviadas mais tropas libanesas e forças de manutenção da paz da ONU para a zona tampão no sul do Líbano.

Desde o final de setembro, Israel intensificou drasticamente os seus bombardeamentos contra o Líbano, prometendo enfraquecer gravemente o Hezbollah e pôr fim aos seus ataques com foguetes contra Israel.

O Hezbollah começou a disparar foguetes em 8 de outubro de 2023, um dia depois de o ataque do Hamas ao sul de Israel ter desencadeado a guerra em Gaza. Ambos os grupos são apoiados pelo Irão.

Os ataques foram objeto de retaliação por parte de Israel com os combates a aumentarem drasticamente nas últimas semanas.

Os ataques israelitas causaram mais de 3 500 mortos no Líbano e quase 15 000 feridos, segundo o Ministério da Saúde libanês, enquanto os combates provocaram a deslocação de cerca de 1,2 milhões de pessoas - um quarto da população do Líbano.

Do lado israelita, 87 soldados e 50 civis, incluindo alguns trabalhadores estrangeiros que trabalham na agricultura, foram mortos por ataques com rockets, drones e mísseis.