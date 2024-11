Estudante norueguês detido sob a acusação de espiar os EUA para a Rússia

De Euronews com AP

O arguido trabalhava como guarda de segurança na embaixada dos EUA em Oslo e terá admitido que recolhia e partilhava informações.

Um estudante norueguês na casa dos 20 anos foi detido por suspeita de espionagem a favor da Rússia e do Irão quando trabalhava como guarda na Embaixada dos Estados Unidos em Oslo, informaram as autoridades norueguesas.

O homem, que não foi identificado, foi condenado a uma pena de prisão preventiva de quatro semanas. Segundo a emissora pública norueguesa NRK, dirige uma empresa de segurança juntamente com um cidadão com dupla cidadania, norueguesa e de um país não especificado da Europa de Leste.

A polícia de Oslo disse na sexta-feira que iria rever a licença de funcionamento da empresa.

A agência norueguesa de segurança interna, PST, informou que o homem foi detido na garagem de casa na quarta-feira por suspeita de ter prejudicado a segurança nacional.

O mandado de captura do tribunal distrital diz que a polícia encontrou registos do diálogo do homem com uma pessoa que aparentemente orientava a sua atividade de espionagem, de acordo com a NRK, que informou que o homem admitiu ter recolhido e partilhado informações com as autoridades russas e iranianas.

Terceiros

É muito cedo para falar sobre os pormenores da atividade do homem, disse o porta-voz da PST, Thomas Blom, numa conferência de imprensa na noite de quinta-feira, mas os serviços secretos confirmaram que o suspeito trabalhava como segurança na Embaixada dos EUA em Oslo.

O advogado do suspeito, John Christian Elden, disse à NRK que ele admite ter trabalhado para um país estrangeiro, mas não admite que seja culpado de espionagem.

"Ele é acusado de ter obtido informações susceptíveis de prejudicar a situação de segurança de países terceiros", disse Elden.

Até à data, não há outros suspeitos no caso.

Foi revelado esta sexta-feira que o homem está a estudar para obter um diploma de bacharelato em segurança e preparação na Universidade Ártica da Noruega, UiT. Segundo a NRK, este é o segundo caso deste género na universidade nos últimos anos.

Uma das pessoas que o Ocidente trocou com a Rússia numa grande troca de prisioneiros, em agosto, foi um investigador convidado da UiT que se dizia brasileiro e usava o nome de José Assis Giammaria, antes de ser acusado de espionagem em 2022. A polícia revelou que se tratava de um russo chamado Mikhail Valeryevich Mikushin.

A Noruega tem uma fronteira de 198 quilómetros com a Rússia e, desde a invasão total da Ucrânia em fevereiro de 2022, tem restringido fortemente a entrada de cidadãos russos.

Em setembro, o governo norueguês afirmou que estava a considerar um plano para construir uma vedação ao longo de toda ou parte da fronteira.