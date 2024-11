"Não há mais nada para liderar": quem controla agora o Hezbollah?

Com uma ofensiva israelita a dizimar a sua liderança, um dos grupos militantes mais enraizados e resistentes do Médio Oriente está a lutar para se manter unido.

Enquanto os EUA prosseguem os seus esforços para finalizar um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, o novo líder do grupo miliciano libanês, Naim Qassem, fez esta semana um dos seus primeiros discursos desde que assumiu o cargo no final de outubro.

Tentou dar um tom conciliatório, afirmando que o Hezbollah"tinha concordado com o acordo de cessar-fogo Biden-Macron em 23 de setembro", mas culpou os seus rivais israelitas pelo fracasso do acordo, referindo que tinham assassinado o líder de longa data do grupo, Hassan Nasrallah, apenas quatro dias depois.

Ainda assim, Qassem mostrou-se desafiante, apesar do enorme custo humano e militar em que o Hezbollah incorreu nos últimos meses, oferecendo uma escolha clara aos combatentes do Hezbollah: "vitória ou martírio".

No entanto, apesar da mensagem belicosa e do tom confiante de Qassem, muitos especialistas da região questionam se a famosa resistência do Hezbollah se poderá manter por muito mais tempo.

Michael Stephens, especialista em Médio Oriente do Royal United Services Institute, sediado em Londres, disse à Euronews que o Hezbollah foi gravemente prejudicado pela campanha de Israel e que, por isso, é uma organização fundamentalmente diferente.

"Os dias dos grandes funerais, os dias das grandes eleições para a liderança acabaram", disse. "Tudo o que fizerem será penetrado por Israel, o que o torna extremamente perigoso."

Kenneth Roth, antigo diretor da Human Rights Watch, que tem acompanhado de perto os acontecimentos na região, disse à Euronews que a liderança do Hezbollah "foi dizimada".

Este ano, Israel matou vários altos funcionários das alas política e militar do Hezbollah, incluindo seis líderes na mesma semana do assassinato de Nasrallah. Entre eles, o vice-chefe do conselho político, Nabil Kaouk, e os comandantes das forças de combate de elite, mísseis e drones da milícia.

Stephens especulou que, com base nas palavras do próprio líder do Hezbollah, é mais provável que Qassem enfrente o "martírio" do que a vitória.

"Ele não vai durar muito tempo. Garanto-vos que, por esta altura, no próximo ano, já não estará por cá", disse Stephens, concluindo que "eles estão tramados".

Muito abaixo na hierarquia: Quem é Naim Qassem?

Nascido no seio de uma família xiita do sul do Líbano, o xeque Naim Mohammad Qassem cresceu em Beirute e estudou teologia com o proeminente clérigo xiita Grande Ayatollah Muhammad Husayn Fadlallah, cuja pregação tem sido citada como uma das principais inspirações do Hezbollah.

Qassem começou a sua carreira como professor de química, mas nunca se afastou da política xiita radical e juntou-se à milícia xiita Movimento Amal na década de 1970, antes de a abandonar em 1979.

A partir daí, tornou-se membro fundador do Hezbollah nos anos 80, tendo sido nomeado seu secretário-geral adjunto em 1991, cargo que manteve até ser promovido a líder da organização este ano.

No entanto, muitos observadores do Médio Oriente questionam a autoridade real de Qassem.

"Este tipo está muito abaixo na hierarquia", disse Roth à Euronews.

Stephens concordou, dizendo que o Hezbollah está a "descer para o terceiro escalão" e sugerindo que os "comandantes regionais" podem agora controlar uma manta de retalhos de batalhões localizados, com Qassem a agir mais como uma figura de proa cerimonial.

A marreta que não foi

Dado que Israel aniquilou grande parte da liderança central do Hezbollah - juntamente com mais de 3.500 combatentes - desde que as hostilidades eclodiram na sequência dos ataques de 7 de outubro e da campanha militar israelita em Gaza, há quem se pergunte como é que a milícia, outrora altamente organizada, conseguirá realmente fazer cumprir qualquer acordo de cessar-fogo entre os seus próprios combatentes.

Como disse Stephens, "se não o fizerem, Israel continuará a abatê-los, e estão a fazê-lo com bastante sucesso, embora a um custo horrível e terrível".

As propostas dos EUA permitiriam supostamente que Israel continuasse a efetuar ataques selectivos no Líbano, uma medida que tem sido amplamente criticada por ser "unilateral".

O principal apoiante internacional do Hezbollah, o Irão, terá também pressionado o grupo a aceitar os termos do acordo. Israel atingiu vários alvos no interior do Irão nos últimos meses e o governo de Teerão não está interessado em incorrer em novos ataques. Além disso, com a capacidade do Hezbollah seriamente enfraquecida, a utilidade do grupo como representante iraniano é drasticamente reduzida.

"O Hezbollah era uma marreta para dissuadir Israel de atacar o Irão", diz Roth. "Essa marreta acabou por se tornar num palito".