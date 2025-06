PUBLICIDADE

A ascensão meteórica do desconhecido candidato extremista às presidenciais da Roménia, Călin Georgescu, marca uma estreia marcante para a Europa.

Apesar dos repetidos avisos sobre o ataque de desinformação antiocidental nas redes sociais em toda a Europa, a bizarra vitória de Georgescu na primeira volta na Roménia foi possível graças a um voto de protesto impulsionado por uma campanha sem precedentes no TikTok, que agora levanta muitas questões em Bucareste e Bruxelas.

As autoridades romenas pedem agora à Comissão Europeia que investigue o TikTok por ter violado a Lei dos Serviços Digitais da União Europeia (UE) no que respeita à sua campanha de influência maciça a favor do candidato presidencial pró-russo e que se opõe à UE.

"De repente, os utilizadores do TikTok viram-se confrontados com o sistema do TikTok a colocar cada vez mais clips deste candidato no feed, na área de recomendação de conteúdos", disse Valentin Jucan, vice-presidente do Conselho Audiovisual Romeno, à Euronews Roménia.

"E esta é a nossa questão. O sistema TikTok, este risco para o público, era natural? O sistema e os algoritmos do TikTok funcionaram naturalmente ou o TikTok modificou deliberadamente os seus algoritmos para que cada vez mais romenos recebam e acreditem que toda a Roménia quer um determinado candidato?".

Messias do TikTok, "candidato robô"

Já apelidado de Messias do Tiktok devido às suas declarações ultra-religiosas, Georgescu afirma que a Roménia deve ser neutra e que a guerra na Ucrânia não existe.

Elogiando Vladimir Putin, da Rússia, Georgescu acusa a UE de ser inimiga dos romenos, chama "heróis" aos líderes colaboracionistas antissemitas da Roménia na Segunda Guerra Mundial e diz que a COVID-19 não existe. Diz que tem uma missão de Deus para salvar a Roménia.

As suas declarações coincidem com a campanha contra a UE e pró-russa nas redes sociais na Europa, que se arrasta há anos, mas a magnitude e a sofisticação do impulso dado pelo TikTok a este candidato independente pouco conhecido está agora a suscitar apelos para que os executivos do TikTok compareçam perante o Parlamento Europeu devido a uma possível violação da Lei dos Serviços Digitais da UE.

Jovens gritam slogans durante um protesto contra Calin Georgescu, o candidato de extrema-direita à presidência que venceu o primeiro turno das eleições romenas. AP Photo/Andreea Alexandru

"Assistimos à forma como as democracias estão a ser atacadas à frente dos nossos olhos. Testemunhamos como as redes sociais, especialmente o TikTok, se tornaram um campo de batalha fundamental para os eleitores. Os cliques prevalecem sobre os conteúdos". A líder do Grupo Renew Europe, Valérie Hayer, afirmou: "A Roménia é um sinal de alarme".

Enquanto os protestos eclodem nas principais cidades da Roménia, as autoridades estão agora sob fogo por não terem visto o impulso sem precedentes de Georgescu. O antigo presidente Traian Basescu considera que se trata de uma falha grave da segurança nacional, pedindo explicações aos serviços secretos sobre o que chamou de "candidato robô".

"Este tipo não se encontrou com os cidadãos, não viajou pelo país, não fez campanha, apenas algumas mensagens fabricadas por IA para o colocar na liderança na primeira volta", disse Basescu à Euronews Roménia.

"O facto de as estruturas de segurança não assumirem qualquer responsabilidade pelo risco de termos um presidente - um candidato à presidência na segunda volta - quando não sabemos quem fabricou essas mensagens, não estaremos a eleger com base na inteligência de um robô?"

A ferramenta errada para o objetivo errado

O sistema político romeno, as sondagens nacionais e os meios de comunicação social nacionais não se aperceberam da ascensão silenciosa do candidato em relação a todos os outros candidatos.

"Por um lado, é o tipo de mensagem que Georgescu está a lançar, que não tem nada de substancial por detrás, mas que aborda os medos e as queixas mais profundas das pessoas, que cria este tipo de lealdade dos seguidores", disse Dragoș Pîslaru, copresidente do partido Projeto Europeu de Renovação da Roménia ou Reper, à Euronews Roménia.

"Por outro lado, temos o algoritmo da China e a influência potencial que esta transferência de conhecimentos pode ter", acrescentou. "Existe uma ligação entre estes candidatos antissistema na Europa, nos Estados Unidos e na China, que é proprietária da rede."

"O algoritmo das redes sociais não foi concebido para melhorar a informação, o algoritmo das redes sociais foi concebido para que os operadores de comércio eletrónico possam vender os seus produtos ao preço mais baixo possível", disse à Euronews Dragos Stanca, fundador da Ethical Media Alliance da Roménia.

"Para a máquina, não importa se estamos a falar de um sapato, de um político, de uma marca pessoal, de uma marca comercial ou de uma ideologia perigosa. É a mesma coisa. Têm de fechar a transação, pelo que veremos as mesmas mensagens vezes sem conta até estarmos convencidos de que temos de comprar ou votar", explicou Stanca.

"É tempo de percebermos que estamos a utilizar a ferramenta errada para o objetivo errado e que as nossas democracias estão em perigo se continuarmos a seguir este caminho."

Entretanto, enquanto a Roménia se prepara para as eleições parlamentares deste domingo, Georgescu teve o seu primeiro confronto com os meios de comunicação social, recusando-se a responder a perguntas na sua primeira conferência de imprensa improvisada que convocou.

"Sim, não estou a responder a perguntas e não vou responder a nenhuma esta noite", disse aos jornalistas reunidos à porta da sua casa, na cidade de Izvorani, nos arredores da capital Bucareste.

Depois de o terem pressionado a responder, Georgescu ripostou: "Podem deixar-me continuar a dizer o que tenho a dizer? Por favor, não me interrompam".

Depois, a meio da frase, voltou a correr para dentro.