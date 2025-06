Trump nomeia ex-general como enviado especial para a Ucrânia e a Rússia

PUBLICIDADE

O tenente-general reformado do Exército é, há muito tempo, o principal conselheiro de Trump em questões de defesa e serviu como Conselheiro de Segurança Nacional do ex-vice-presidente de Trump, Mike Pence.

Trump fez o anúncio na sua conta da rede Truth Social, e disse: “Ele esteve comigo desde o início! Juntos, vamos garantir a paz através da força, e tornar a América e o mundo novamente seguros!”

A nomeação de Kellogg surge no momento em que a invasão da Ucrânia pela Rússia entra no seu terceiro ano, em fevereiro.

Trump criticou os milhares de milhões de dólares que a administração Biden injetou na Ucrânia. Washington intensificou recentemente o envio de armas e perdoou milhares de milhões em empréstimos concedidos a Kiev.

O novo presidente republicano afirmou que poderia acabar com a guerra em 24 horas, comentários que parecem sugerir que pressionaria a Ucrânia a entregar o território que a Rússia atualmente ocupa.

Para o America First Policy Institute, um dos vários grupos formados depois de Trump ter deixado o cargo para ajudar a lançar as bases para a próxima administração republicana, Kellogg escreveu em abril que “encerrar a guerra Rússia-Ucrânia exigirá uma liderança forte e America First para conseguir um acordo de paz e acabar imediatamente com as hostilidades entre as duas partes beligerantes”.

O “plano de paz” de Kellogg para a Ucrânia

Em junho, a Reuters noticiou que Kellogg e outro dos principais conselheiros de Trump, Frederick H. Fleitz, propuseram um plano que cessaria a ajuda militar à Ucrânia, a menos que Kiev concordasse em realizar negociações de paz com a Rússia. Os dois propuseram também congelar as linhas da frente na sua posição atual e retirar a adesão da Ucrânia à NATO.

Washington avisaria simultaneamente Moscovo de que qualquer recusa de negociação resultaria num aumento do apoio dos EUA à Ucrânia, disse o tenente-general reformado Keith Kellogg numa entrevista.

A agência reporta ainda que Trump - o candidato presidencial republicano na altura - reagiu “favoravelmente”. “Não estou a dizer que ele concordou ou concordou com todas as palavras, mas ficámos satisfeitos por receber o feedback que recebemos”, disse Fleitz.

Kellogg falou em exclusivo com o serviço ucraniano da VOA em julho sobre a sua visão para acabar com a guerra na Ucrânia, publicada como parte do livro An America-First Approach to US National Security.

O presidente afirmou que, para persuadir Kiev a iniciar qualquer tipo de conversações com a Rússia, Washington continuaria, em contrapartida, a armar a Ucrânia para dissuadir a Rússia de atacar durante ou após a conclusão de um acordo.

Quando se trata de convencer a Rússia a participar nas negociações, Kellogg escreveu que os EUA e outros parceiros da NATO adiariam a adesão da Ucrânia à aliança por um período prolongado em troca de um “acordo abrangente e verificável com garantias de segurança”.

A opinião de Kellogg sobre a adesão da Ucrânia à NATO

Há um ano, em novembro de 2023, o General Keith Kellogg foi coautor de um documento para o Centro para a Segurança Americana, argumentando que a adesão da Ucrânia à NATO ameaça fazer descarrilar o fim da guerra.

Kellogg escreveu que os aliados americanos da NATO estão a considerar a possibilidade de acelerar a adesão da Ucrânia à NATO “depois de a guerra” ter terminado.

No entanto, esta guerra terminará provavelmente num impasse em que o “território ucraniano” continuará a ser ocupado pelas forças russas, com um cessar-fogo em vigor, em vez de uma vitória militar decisiva da Ucrânia”, explicou.

Argumenta que a adesão da Ucrânia à OTAN neste contexto ameaça fazer descarrilar os esforços de paz para “um estado final permanente, ao mesmo tempo que arrisca um envolvimento militar americano com a Rússia”.

Putin há muito que utiliza as aspirações de Kiev à NATO como uma das razões invocadas por Moscovo para invadir totalmente a Ucrânia no início de 2022. Nessa altura, a Ucrânia ainda não tinha apresentado o seu pedido de adesão à aliança militar.

O país solicitou finalmente a adesão à NATO em setembro de 2022, depois de a Rússia ter proclamado que tinha anexado o sudeste do país.

Risco de envolvimento militar dos EUA com a Rússia

Numa entrevista à Fox, na sexta-feira passada, menos de uma semana antes de Trump o nomear negociador-chefe da nova administração com Kiev e Moscovo, Kellogg disse que os EUA precisavam de chamar a atenção da Rússia para o bluff, ao comentar o ataque da Rússia à cidade ucraniana de Dnipro com um novo míssil balístico.

“Putin utilizou-a por razões psicológicas. Não a utilizou por ser militarmente eficaz, mas porque está a dizer ao Ocidente 'vejam o que eu posso fazer?'”, afirmou Kellogg, acrescentando que é nesta altura que as pessoas ‘recuam’, mas que ‘é nesta altura que temos de nos inclinar, porque Putin não vai iniciar uma guerra nuclear na Europa’.

“Precisamos de lhe lembrar: deixe-me ter a certeza de que compreende que os britânicos têm armas nucleares, os franceses têm armas nucleares, nós temos armas nucleares. Não vás por aí. E nós ainda não lhe dissemos isso”.

Mas com a Coreia do Norte, a China, o Irão e a Rússia “a juntarem-se” e agora “a alimentarem-se uns aos outros”, Kellogg disse: “Não creio que a Terceira Guerra Mundial tenha começado, mas estamos mesmo no precipício; está mesmo aqui e uma simples faísca pode fazer com que as coisas fiquem fora de controlo”.