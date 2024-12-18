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Espeleóloga italiana resgatada depois de 75 horas debaixo de terra

Resgate do espeleólogo preso na gruta de Abisso Bueno Fonteno
Resgate do espeleólogo preso na gruta de Abisso Bueno Fonteno Direitos de autor  Spada/LaPresse
Direitos de autor Spada/LaPresse
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
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Ottavia Piana, 32 anos, ficou presa numa zona de exploração da gruta "Abisso Bueno Fonteno" no passado sábado à tarde.

Ottavia Piana, espeleóloga que estava presa numa gruta na zona de Bergamo, foi resgatada. Às 2:59 da manhã, os socorristas chegaram à saída, juntamente com a maca em que a mulher tinha sido colocada.

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Piana tinha ficado ferida numa zona de exploração da gruta "Abisso Bueno Fonteno" no passado sábado à tarde. A mulher foi constantemente monitorizada e assistida por um total de seis médicos e oito enfermeiros do Serviço de Salvamento Alpino e Espeleológico.

Operação de salvamento que durou 75 horas

A operação de salvamento teve início à meia-noite de 15 de dezembro e foi concluída antes do previsto. Envolveu 159 técnicos do Serviço de Salvamento Alpino e Espeleológico de 13 regiões italianas. Foi fundamental a sinergia entre as várias equipas que se revezaram durante a missão, que durou 75 horas ininterruptas.

Um momento do resgate da caverna
Um momento do resgate da caverna AP/AP

Foi a própria Ottavia Piana que encorajou os socorristas: "No último troço, ela deu-nos as indicações", disse Corrado Camerini, delegado da Lombardia. O último troço foi percorrido mais rapidamente do que o previsto graças à avaliação do pessoal sanitário para evitar paragens prolongadas.

"O nosso objetivo é fazer o nosso trabalho com resultados: a resposta do serviço de salvamento alpino é a que esperávamos. O nosso serviço de salvamento em montanha está entre os mais eficazes da Europa e isto também o provou", continuou Camerini.

A família de Ottavia também já chegou a Fonteno.

Estado da espeleóloga é estável

O estado de saúde da mulher - que sofreu traumatismos nas vértebras e costelas, fraturas nos ossos da face e num joelho - é estável.

Depois de sair da gruta, a maca foi transferida pelas equipas de Salvamento Alpino e Espeleológico para uma zona onde os bombeiros tinham montado um ponto adequado para o salvamento por helicóptero, através de um guincho. Tomada pelo helicóptero Areu 118, a espeleóloga foi transportada para o Hospital de Bergamo.

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