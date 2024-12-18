Espeleóloga italiana resgatada depois de 75 horas debaixo de terra

Ottavia Piana, espeleóloga que estava presa numa gruta na zona de Bergamo, foi resgatada. Às 2:59 da manhã, os socorristas chegaram à saída, juntamente com a maca em que a mulher tinha sido colocada.

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Piana tinha ficado ferida numa zona de exploração da gruta "Abisso Bueno Fonteno" no passado sábado à tarde. A mulher foi constantemente monitorizada e assistida por um total de seis médicos e oito enfermeiros do Serviço de Salvamento Alpino e Espeleológico.

Operação de salvamento que durou 75 horas

A operação de salvamento teve início à meia-noite de 15 de dezembro e foi concluída antes do previsto. Envolveu 159 técnicos do Serviço de Salvamento Alpino e Espeleológico de 13 regiões italianas. Foi fundamental a sinergia entre as várias equipas que se revezaram durante a missão, que durou 75 horas ininterruptas.

Um momento do resgate da caverna AP/AP

Foi a própria Ottavia Piana que encorajou os socorristas: "No último troço, ela deu-nos as indicações", disse Corrado Camerini, delegado da Lombardia. O último troço foi percorrido mais rapidamente do que o previsto graças à avaliação do pessoal sanitário para evitar paragens prolongadas.

"O nosso objetivo é fazer o nosso trabalho com resultados: a resposta do serviço de salvamento alpino é a que esperávamos. O nosso serviço de salvamento em montanha está entre os mais eficazes da Europa e isto também o provou", continuou Camerini.

A família de Ottavia também já chegou a Fonteno.

Estado da espeleóloga é estável

O estado de saúde da mulher - que sofreu traumatismos nas vértebras e costelas, fraturas nos ossos da face e num joelho - é estável.

Depois de sair da gruta, a maca foi transferida pelas equipas de Salvamento Alpino e Espeleológico para uma zona onde os bombeiros tinham montado um ponto adequado para o salvamento por helicóptero, através de um guincho. Tomada pelo helicóptero Areu 118, a espeleóloga foi transportada para o Hospital de Bergamo.