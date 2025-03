Alauítas sírios temem o futuro depois da queda de Assad

Após a recente destituição de Bashar al-Assad, os alauítas sírios estão cada vez mais preocupados com o futuro sob o domínio do HTS, ao mesmo tempo que aumentam os apelos à proteção dos direitos e a uma governação inclusiva.

Enquanto milhares de pessoas celebram todos os dias a destituição do presidente Bashar al-Assad na Praça Umayyad, no centro de Damasco, muitos alauítas sírios afirmam que as preocupações com o futuro do país os deixam cautelosos ou mesmo ansiosos.

Depois de Assad ter fugido para a Rússia, a 8 de dezembro, na sequência de uma operação militar relâmpago conduzida pelos rebeldes sediados na província de Idlib, no norte do país, que os levou até à capital síria, chegou ao fim uma guerra civil brutal que dura há mais de 13 anos.

Mas Ahmed*, um rececionista de meia-idade, teme que este possa ser o início de um novo período de opressão para a sua família: "Estamos a ver vídeos de Latakia, onde o HTS está a reunir as pessoas", diz, referindo-se ao grupo militante Hayat Tahrir Al-Sham, liderado por Ahmed al-Sharaa. "A minha mulher chora todos os dias e quer ir-se embora", diz, sussurrando.

O HTS, que no passado adotou uma estratégia jihadista global, é considerado uma organização terrorista tanto pelos países europeus como pelos Estados Unidos. Al-Sharaa, também conhecido por Abu Mohammed al-Jolani, é um muçulmano sunita com ligações anteriores à Al-Qaeda e ao seu satélite sírio, Jabhat al-Nusra.

No passado, havia mesmo uma recompensa de 10 milhões de dólares (9,6 milhões de euros) por qualquer informação que pudesse levar a al-Sharaa.

Damasco, capital da Síria Can Erok for euronews

Mas, recentemente, os EUA, o Reino Unido, a França, a Turquia e outros países têm-se esforçado por estabelecer contactos oficiais de alto nível com o grupo.

Desde a queda de Assad, Jolani começou a fazer declarações em trajes civis e até encurtou a barba, o que se crê ser um sinal de convicções mais moderadas - mas isso fez Ahmed e a família ficar menos preocupados.

Ahmed diz que a sua ansiedade em relação aos antigos jihadistas não significa que prefira Assad, sob cujo governo ele e os compatriotas sofreram na pobreza, enquanto dezenas de milhares de pessoas desapareceram, centenas de milhares foram mortas e milhões de pessoas se tornaram refugiadas em todo o mundo.

"Mas eles não se parecem nada connosco", diz com preocupação, mostrando as fotografias do gabinete de transição que o HTS criou.

Idlib, onde o HTS está sediado e governa desde 2017, dá a imagem de um modo de vida muito conservador, onde a maioria das mulheres cobre o cabelo, as mãos e, por vezes, o rosto desde tenra idade e onde a maioria dos homens tem barbas longas.

Sírios festejam a queda de Assad em Damasco Can Erok for euronews

Para um observador externo, algumas destas caraterísticas podem fazer lembrar os locais governados por outros extremistas religiosos: Em agosto, o Governo de Salvação da Síria, marca executiva do HTS, impôs a segregação de géneros nas escolas de Idlib.

A política previa o "distanciamento das tendências [da moda] que são diferentes dos ensinamentos da nossa religião e das nossas tradições" e a aplicação de "vestuário compatível com a Sharia".

De acordo com a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos, existem tribunais da Sharia em toda a província.

O governo de transição, que deverá governar todo o país e que é liderado pelo primeiro-ministro interino Mohammed al-Bashir, inclui ministros temporários do Interior, da Economia, da Saúde e da Justiça, entre outros, que deverão manter os seus cargos até março, segundo o HTS.

Todo o gabinete interino é composto por homens sunitas. No entanto, a Síria, coração de inúmeras civilizações, é muito mais diversificada do que isso.

Enquanto a maioria da população do país, 24 milhões de habitantes, é constituída por sunitas, entre 10 e 13% são alauítas, um ramo do Islão e maior grupo minoritário da Síria, onde também vivem curdos, cristãos, drusos e outros.

Bashar al-Assad e o pai, o antigo presidente Hafez al-Assad, são eles próprios alauítas de Latakia e são conhecidos por terem colocado pessoas do seu grupo étnico em posições de alto nível nas forças armadas e no governo desde a década de 1970, início da dinastia.

No entanto, os alauítas comuns da Síria, que vivem principalmente nas províncias costeiras de Latakia e Tartus, mas também em número significativo em Damasco e Homs, não foram favorecidos por Assad em termos de liberdades, diz um jovem sírio.

"Foi pior para mim durante o regime de Assad", explica Hussein*, um estudante de engenharia de 21 anos, em frente a um pequeno mercado numa pequena rua de Mezzah 86, um bairro de Damasco onde residem muitos alauítas: "Não estava contente com Assad, mas se o dissesse, seria considerado um traidor. Por isso, foi duplamente mau para mim".

Olhando para o futuro, diz que gostaria de acreditar nas promessas feitas pelo HTS desde 8 de dezembro, incluindo a de proteger os seus direitos enquanto minoria e de não passar de uma opressão para outra.

"Ninguém tem o direito de apagar outro grupo. Estas seitas coexistiram nesta região durante centenas de anos e ninguém tem o direito de as eliminar", disse al-Sharaa numa entrevista televisiva após a vitória dos rebeldes.

Na quarta-feira, prometeu também que a Síria "não se tornará o Afeganistão" no que diz respeito à educação das raparigas.

Estas promessas são importantes, mas têm de ser observadas com muita atenção, diz Adam Coogle, diretor-adjunto da divisão do Médio Oriente e Norte de África da Human Rights Watch.

"As autoridades de transição da Síria devem proteger os direitos de todos os sírios de forma igual e deixar claro que não serão tolerados atos de vingança fora do Estado de direito", apela.

Entretanto, continuam a circular relatos de soldados alauítas mantidos em prisões controladas pelo HTS, embora a Euronews não possa verificar de forma independente estas alegações.

O Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP) do Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, ator político com boas relações com o HTS, sublinhou a necessidade de este ser um modelo que "respeite a liberdade de fé".

Numa entrevista concedida recentemente aos meios de comunicação social locais, Ömer Çelik, porta-voz do partido, afirmou: "Os sunitas respeitarão os xiitas, os xiitas respeitarão os sunitas... Um modelo em que todos os grupos étnicos e religiosos vivam juntos. Nós dizemos: 'A Síria pertence aos sírios'".

O presidente do Conselho Europeu. António Costa, fez também o seguinte apelo: "Se não existir um modelo de governação inclusivo, infelizmente, perdem-se ganhos e surgem conflitos maiores. Tem de haver um modelo de vontade comum".

Na passada quinta-feira, o novo governo sírio congelou a Constituição e o Parlamento por um período de três meses.

Atualmente, ainda não é claro se a nova Síria terá uma constituição civil que seja igual para todas as pessoas de diferentes origens. Todos os sírios alauítas que falaram com a Euronews disseram que preferem esse modelo e que querem uma Síria para todo o povo sírio.

*Os nomes dos sírios que falaram com a Euronews foram alterados para proteger as suas identidades.