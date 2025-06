Acidente entre um autocarro e um camião causa dezenas de mortos no Brasil

PUBLICIDADE

Um acidente entre um autocarro de passageiros e um camião na madrugada de sábado matou 38 pessoas numa estrada em Minas Gerais, no sudeste do Brasil, segundo as autoridades.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que atendeu a ocorrência, informou que outras 13 pessoas foram levadas para hospitais próximos à cidade de Teófilo Otoni. O autocarro tinha partido de São Paulo com destino à Baía e transportava 45 passageiros, numa viagem de mais de 1000 km e com uma duração de cerca de 24 horas.

As autoridades disseram, na tarde de sábado, que todas as vítimas tinham sido retiradas do local e que uma investigação iria determinar a causa do acidente.

Testemunhas oculares disseram às equipas de socorro que o autocarro tinha sofrido o rebentamento de um pneu, fazendo com que o condutor perdesse o controlo e colidisse com um camião. Mas outras pessoas afirmaram que tinha sido um bloco de granito que caiu de um camião de carga e atingiu o autocarro, acrescentaram os bombeiros.

No acidente também esteve envolvido uma viatura ligeira com três passageiros que também colidiu com o autocarro. Os três ocupantes da viatura sobreviveram.

Na rede X, o governador Romeu Zema escreveu que ordenou a “mobilização total” do governo de Minas Gerais para ajudar as vítimas.

“Estamos a trabalhar para garantir que as famílias das vítimas sejam apoiadas para enfrentarem esta tragédia da forma mais humana possível, especialmente porque acontece pouco antes do Natal”, disse Zema.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse em comunicado no sábado que as autoridades federais estavam à disposição do estado de Minas Gerais.

“Lamento profundamente e envio minhas orações às famílias das mais de 30 vítimas fatais do acidente em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Rezo pela recuperação dos sobreviventes dessa terrível tragédia”, disse Lula da Silva.

Em 2024, mais de 10 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito no Brasil, segundo o Ministério dos Transportes que já classificou este como um dos maiores acidentes de viação no Brasil.

Em setembro, um autocarro que transportava uma equipa de futebol americano capotou numa estrada e matou três pessoas. Os Coritiba Crocodiles, uma equipa da cidade de Curitiba, no sul do Brasil, dirigiam-se para um jogo no Rio de Janeiro, onde iriam participar no campeonato de futebol americano realisado no país. O jogo foi cancelado na sequência do acidente mortal.