Queda de ponte em Aguiarnópolis, Brasil
No Comment

Vídeo. Dois mortos e vários desaparecidos após colapso de ponte no Brasil

Últimas notícias:

O derrame de ácido sulfúrico para estas águas, resultado da queda da ponte, está a dificultar os esforços de salvamento.

O desmoronamento de uma ponte no norte do Brasil, no domingo, matou pelo menos duas pessoas, registando-se ainda mais de uma dezena de desaparecidos.

Oito veículos, incluindo camiões e automóveis, caíram ao Tocantins, quando a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira - que faz a ligação entre as cidades de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, em Tocantins - desabou.

O derrame de ácido sulfúrico para estas águas, resultado do colapso desta estrutura, está a dificultar os esforços de salvamento, numa altura em que estão já a ser levadas a cabo investigações para apurar as causas do incidente.

