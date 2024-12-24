Vídeo. Dois mortos e vários desaparecidos após colapso de ponte no Brasil

O desmoronamento de uma ponte no norte do Brasil, no domingo, matou pelo menos duas pessoas, registando-se ainda mais de uma dezena de desaparecidos.
Oito veículos, incluindo camiões e automóveis, caíram ao Tocantins, quando a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira - que faz a ligação entre as cidades de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, em Tocantins - desabou.
O derrame de ácido sulfúrico para estas águas, resultado do colapso desta estrutura, está a dificultar os esforços de salvamento, numa altura em que estão já a ser levadas a cabo investigações para apurar as causas do incidente.