Português entre as dez vítimas mortais de um acidente de avião no Brasil

PUBLICIDADE

Todos os dez passageiros morreram e mais de uma dezena de pessoas ficaram feridas em terra, depois de um pequeno avião se ter despenhado contra uma zona residencial no sul do Brasil. Uma das vítimas mortais é um luso-descendente, disse a agência Lusa, citando o ministério dos Negócios Estrangeiros português.

Segundo as autoridades, o avião atingiu a chaminé de uma casa e depois o segundo andar de um edifício, antes de se despenhar contra uma loja de telemóveis num bairro maioritariamente residencial da cidade de Gramado.

Mais de uma dúzia de pessoas que se encontravam em terra foram levadas para p hospital com ferimentos, incluindo inalação de fumo, estando duas delas em estado grave.

Não se sabe ao certo o que causou o acidente.

A imprensa local informou que o avião era pilotado por Luiz Claudio Galeazzi, um empresário brasileiro que viajava com a família para o Estado de São Paulo.

Num comunicado publicado no LinkedIn, a empresa Galeazzi & Associados confirmou que o homem de 61 anos estava a bordo do avião, acrescentando que viajava com a mulher, as três filhas, vários outros familiares e um funcionário.

Um cordão policial à volta da zona atingida pelo avião em Gramado, 22 de dezembro de 2024 Mateus Bruxel/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"Neste momento de intensa dor, estamos profundamente agradecidos com as manifestações de solidariedade e amor que temos recebido de amigos, colegas e da comunidade", lê-se no comunicado.

"Expressamos também a nossa solidariedade para com todos os que foram afetados por este acidente na região".

Câmaras de segurança filmaram o pequeno avião Piper a descolar do aeroporto de Canela, no Rio Grande do Sul, minutos antes de cair em Gramado, que fica a cerca de 10 km do aeroporto.

Gramado fica na Serra Gaúcha e é popular entre os turistas brasileiros que apreciam o clima fresco, os locais para caminhadas e a arquitetura tradicional.

A cidade foi colonizada por imigrantes alemães e italianos no século XIX e é um local popular para as férias de Natal.