Quarto bebé morre de hipotermia em Gaza em poucas semanas

Uma quarta criança morreu de hipotermia em Gaza, onde centenas de milhares de palestinianos deslocados por quase 15 meses de guerra se preparam para o inverno.

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Jomaa al-Batran, de 20 dias de idade, foi encontrado com a cabeça "fria como gelo" no início do domingo, disse o pai, Yehia.

O irmão gémeo do bebé, Ali, foi transferido para os cuidados intensivos do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa.

O pai das crianças disse que eles nasceram um mês prematuros e passaram apenas um dia no hospital que, como outras unidades de saúde em Gaza, está sobrecarregado e funcionando apenas parcialmente.

Ali al-Batran, um bebé de 20 dias, deitado na unidade de cuidados intensivos do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa em Deir al-Balah, 29 de dezembro de 2024 Abdel Kareem Hana/AP

Segundo ele, os médicos disseram à mãe para manter os recém-nascidos quentes, mas era impossível porque vivem numa tenda e as temperaturas descem regularmente abaixo dos 10 graus Celsius durante a noite.

As crianças, algumas delas descalças, ficaram ao ar livre a ver o bebé envolto numa mortalha ser colocado aos pés de um imã para as orações.

Segundo as autoridades sanitárias locais de Gaza, pelo menos três outros bebés morreram de frio na Faixa de Gaza nas últimas semanas.

Relatório israelita descreve os abusos cometidos contra os reféns em Gaza

O Ministério da Saúde de Israel publicou entretanto um relatório que descreve o que designa por abusos físicos, psicológicos e sexuais generalizados, com base nas conclusões dos médicos que trataram alguns dos mais de 100 reféns libertados de Gaza durante as tréguas de novembro do ano passado.

Segundo o relatório, os prisioneiros, incluindo crianças, foram sujeitos a abusos graves, tais como "espancamentos, isolamento, privação de alimentos e água, marcação, puxões de cabelo e agressões sexuais".

O relatório refere que um refém descreveu ter sido agredido sexualmente sob a mira de uma arma por um militante do Hamas e que "em várias ocasiões, os captores obrigaram mulheres de todas as idades a despir-se enquanto outros, incluindo os captores, observavam".

Israelitas protestam em Telavive contra o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e pedem a libertação dos reféns detidos em Gaza pelo Hamas, 28 de dezembro de 2024 Ariel Schalit/AP

"As pessoas gostam de manter o silêncio e dizer que não aconteceu", disse Aviva Siegel, ex-refém, à AP. "Aconteceu".

Siegel disse que viu outros serem ameaçados com uma arma e espancados e que foi fisicamente agredida.

As conclusões, que serão enviadas às Nações Unidas, poderão aumentar a pressão sobre o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, para que aceite um cessar-fogo e a libertação de reféns com o Hamas.

A incursão do Hamas no sul de Israel, a 7 de outubro do ano passado, causou a morte de cerca de 1.200 pessoas e pelo menos 250 outras foram feitas reféns e levadas de volta para Gaza.

As autoridades israelitas afirmam que o Hamas ainda mantém em cativeiro cerca de 100 pessoas, mas pensa-se que cerca de um terço dos reféns já tenha morrido.

Mais ataques em Gaza

Um ataque israelita ao hospital de Wafa, na cidade de Gaza, matou pelo menos sete pessoas e feriu várias outras, segundo a Defesa Civil, uma equipa de socorristas ligada ao governo do Hamas.

Os militares israelitas afirmaram ter atingido um centro de controlo do Hamas no interior do edifício que, segundo eles, já não funcionava como hospital.

E um ataque perto de Nuseirat, no centro de Gaza, matou oito pessoas e feriu mais de 15, de acordo com funcionários do Hospital Al-Awda.

Segundo as forças armadas israelitas, os militantes lançaram cinco projéteis a partir do norte de Gaza, a segunda vez em dois dias, tendo dois deles sido interceptados e os restantes caído provavelmente em áreas abertas.