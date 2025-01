Soldado disparou contra si próprio antes da explosão de Tesla à porta do Trump Hotel

Os investigadores identificaram o condutor do veículo, que ficou irreconhecível, como Matthew Livelsberger, elemento das Forças Especiais do Exército dos EUA, de 37 anos.

Um soldado do exército altamente condecorado estava no interior de um Tesla Cybertruck carregado de fogo de artifício que explodiu no exterior do Trump International Hotel em Las Vegas, informaram as autoridades na quinta-feira.

O soldado, identificado como Matthew Livelsberger, elemento das Forças Especiais do Exército dos EUA, de 37 anos, terá dado um tiro na cabeça momentos antes da detonação.

A explosão causou ferimentos ligeiros a sete pessoas, mas o hotel ficou praticamente intacto.

A polícia acredita que Livelsberger pretendia efetuar um ataque mais devastador, mas o veículo com laterais de aço absorveu grande parte da força do explosivo de construção rudimentar.

De acordo com as autoridades, os danos da explosão foram em grande parte confinados ao interior do camião, uma vez que a explosão tomou a direção "para fora e para cima", evitando as portas do hotel a apenas alguns metros de distância.

Um médico legista dos EUA confirmou que a morte de Livelsberger foi um suicídio por disparo de arma de fogo. As autoridades ainda estão a tentar determinar o motivo.

Um agente da autoridade disse que os investigadores descobriram, através de entrevistas, que Livelsberger terá tido uma discussão com a mulher por causa de problemas de relacionamento, pouco antes de alugar o Tesla e comprar as armas.

Imagem fornecida por Alcides Antunes mostra um Tesla Cybertruck que explodiu à porta do hotel do presidente eleito Donald Trump em Las Vegas na madrugada de quarta-feira, 1 de AP/AP

"O facto de ter sido em frente ao edifício Trump e de se tratar de um veículo Tesla não nos passa despercebido, mas não dispomos de informações que nos digam ou sugiram definitivamente que foi por causa desta ideologia em particular", disse Spencer Evans, o agente especial do FBI responsável por Las Vegas.

Livelsberger tinha regressado recentemente de uma missão no estrangeiro na Alemanha e estava de licença aprovada, segundo as autoridades.

Entre os objetos carbonizados encontrados no interior da carrinha estavam uma pistola aos pés de Livelsberger, outra arma de fogo, vários fogos de artifício, um passaporte, uma identificação militar, cartões de crédito, um iPhone e um smartwatch. As autoridades disseram que ambas as armas foram compradas legalmente.

Livelsberger serviu nos Boinas Verdes, forças especiais altamente treinadas, especializadas em operações antiterroristas no estrangeiro e no treino de forças aliadas. Servia no exército desde 2006, subindo na hierarquia com uma longa carreira de missões no estrangeiro, tendo sido destacado duas vezes para o Afeganistão e servido na Ucrânia, Tajiquistão, Geórgia e Congo, informou o exército.

Foi galardoado com um total de cinco Estrelas de Bronze, incluindo uma com um dispositivo de valentia por coragem sob fogo, um distintivo de infantaria de combate e uma Medalha de Comenda do Exército com valentia.

As autoridades fizeram buscas numa casa no Colorado, na quinta-feira, no âmbito da investigação. Os vizinhos disseram que o homem que vivia na casa tinha uma mulher e um bebé e não dava sinais de representar um perigo para ninguém.