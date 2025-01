Tesla explode perto do Trump Hotel e faz um morto. Autoridades investigam ligações terroristas

A explosão de uma viatura perto do hotel de Donald Trump em Las Vegas fez um morto e sete feridos, enquanto as autoridades investigam ligações terroristas e a identidade do locatário do carro.

Uma carrinha Tesla Cybertruck explodiu na quarta-feira perto do hotel do presidente eleito Donald Trump, em Las Vegas, matando uma pessoa no interior do veículo e ferindo outras sete no exterior.

Os investigadores forenses afirmam que a traseira da carrinha de aspeto futurista estava cheia de morteiros de fogo de artifício e de latas de combustível para acampamento.

As autoridades disseram que a pessoa que alugou a carrinha no Colorado é conhecida, mas não divulgam o nome até que os investigadores determinem se é a mesma pessoa que morreu.

As autoridades estão também a investigar potenciais ligações ao terrorismo.

Vídeos capturados em estações de carregamento da Telsa, fornecidos por Elon Musk, ajudaram as autoridades a seguir o trajeto do veículo, que chegou a Las Vegas por volta das 7h30, hora local, e dirigiu-se cerca de uma hora mais tarde para a zona de arrumadores do Trump International Hotel, onde permaneceu durante 15 a 20 segundos, antes da explosão.

Musk: explosão não está relacionada com o veículo

Musk disse na tarde de quarta-feira no X que a explosão do veículo Tesla nada tinha a ver com mecânico ou algm deeito de construção.

"Confirmámos agora que a explosão foi causada por fogos de artifício muito grandes e/ou uma bomba transportada na cama do Cybertruck alugado e não está relacionada com o veículo em si. Toda a telemetria do veículo estava positiva no momento da explosão".

Musk tornou-se recentemente um membro do círculo íntimo de Trump e participou numa festa de Ano Novo na estância de Trump em Mar-a-Lago, na Florida, à qual o presidente eleito não compareceu.