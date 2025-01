Homem que matou 15 pessoas em Nova Orleães foi inspirado pelo Estado Islâmico

De Euronews com AP

Suspeito terá publicado vídeos nas redes sociais afirmando que se inspirou no grupo para realizar o ataque, investigado pelo FBI como um "ato de terrorismo". Joe Biden fala num “ato desprezível” e “hediondo".

Pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas depois de um homem ter atropelado uma multidão em Nova Orleães durante os festejos do Ano Novo.

O suspeito foi identificado como Shamsud-Din Jabbar, um cidadão norte-americano, nascido no Texas de 42 anos. O homem, agora investigado pelo ato de terrorismo, assim categorizado pelo FBI, terá agido com "o desejo de matar", inspirado pelo Estado Islâmico.

"O FBI também me informou que, poucas horas antes do ataque, ele publicou vídeos nas redes sociais indicando que se inspirava no Estado Islâmico, expressando o desejo de matar. A bandeira do ISIS foi encontrada no seu veículo, que ele alugou para realizar este ataque. Possíveis explosivos também foram encontrados no veículo e mais explosivos foram encontrados nas proximidades", informou na quarta-feira o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden que confirmou que o suspeito é um veterano do exército, tendo servido o país "durante muitos anos".

Para já, o FBI continua a investigação, com as autoridades a acreditarem que o suspeito não agiu sozinho.

“A polícia e a comunidade de informações continuam a procurar quaisquer ligações, associações ou cúmplices. De momento, não temos informações adicionais. A investigação continua ativa e ninguém deve tirar conclusões precipitadas", confirmou o presidente norte-americano, que apelidou o ataque como "um ato desprezível" e "hediondo".

Buscas em vários Estados norte-americanos

Além do ataque em Nova Orleães, as autoridades norte-americanas investigam ainda ua explosão junto ao Trump Hotel, em Las Vegas "incluindo se existe alguma ligação possível com o ataque em Nova Orleães”, disse Biden.

Os investigadores passaram a pente fino a Bourbon Street - o local do ataque no popular Bairro Francês de Nova Orleães - à procura de provas. Ao mesmo tempo, agentes do FBI e a polícia lançaram buscas no Louisiana e noutros estados norte-americanos.

O violento ataque na madrugada do primeiro dia do ano chocou a comunidade da cidade.

O atacante conseguiu conduzir a sua carrinha branca entre os quarteirões 100 e 400 da Bourbon Street, na parte baixa do Bairro Francês, que estava repleta de pessoas a celebrar a passagem de ano. A zona é um destino popular de vida noturna que atrai turistas e habitantes locais.

O suspeito acabaria por ser morto pela polícia depois de sair da carrinha e abrir fogo contra os agentes que responderam, segundo explicaram as autoridades. Dois agentes foram baleados e estão em estado estável.