Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Polícia dispersa manifestação de apoio a Mondlane e faz pelo menos três mortos

O líder da oposição moçambicana, Venâncio Mondlane, fala aos jornalistas à sua chegada ao Aeroporto Internacional de Mavalane, em Maputo
O líder da oposição moçambicana, Venâncio Mondlane, fala aos jornalistas à sua chegada ao Aeroporto Internacional de Mavalane, em Maputo Direitos de autor  AP Photo/Carlos Uqueio
Direitos de autor AP Photo/Carlos Uqueio
De Ricardo Figueira com LUSA, AP
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O líder da oposição moçambicana Venâncio Mondlane foi recebido esta quinta-feira por uma multidão no regresso ao país. A polícia reprimiu violentamente as manifestações de apoio e há mortos a lamentar.

A repressão das manifestações de apoio ao líder da oposição de Moçambique, Venâncio Mondlane, fez pelo menos três mortos esta manhã na capital Maputo.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mondlane, que se assume como vencedor das eleições presidenciais de 9 de outubro, regressou esta quinta-feira ao país, num ambiente de triunfo, após dois meses de exílio auto-imposto. Mondlane fugiu do país devido aos tumultos que se desencadearam após as eleições e se intensificaram com a certificação dos resultados, no mês passado, que deram a vitória ao candidato da FRELIMO, Daniel Chapo.

A violência das últimas semanas fez já mais de cem mortos no país. Alguns grupos da oposição dizem mesmo que os tumultos matartam mais de 200 pessoas.

Esta quinta-feira, Mondlane foi recebido por milhares de pessoas na capital moçambicana e fez uma tomada de posse simbólica. Depois de uma receção efusiva junto ao aeroporto, Mondlane esteve no centro de Maputo, na zona do Mercado Estrela, onde discursou perante a multidão e onde a polícia acabou por abrir fogo e lançar gás lacrimogéneo sobre a mole humana que celebrava o regresso do candidato. Após este episódio, desconhece-se o paradeiro de Mondlane.

Antes, a polícia tinha bloqueado os acessos ao aeroporto, para impedir que a multidão viesse acolher Mondlane.

O candidato apoiado pela plataforma PODEMOS tinha deixado Moçambique há dois meses, temendo pela própria vida, depois do assassínio de duas figuras ligadas ao movimento.

Embora mantenha que é o vencedor das eleições de 9 de outubro e que o resultado eleitoral que deu a vitória ao candidato do poder foi forjado, Mondlane mostrou-se pronto a entrar em negociações para pôr fim à violência que tem assolado o país.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Violência em Moçambique após decisão do tribunal eleitoral causou 21 mortos nas últimas 24 horas

Conselho Constitucional de Moçambique declara vitória do candidato da Frelimo Daniel Chapo

Violência em Moçambique fez pelo menos 30 mortos em três semanas de confrontos