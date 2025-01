Rina Reznik, uma professora que se tornou paramédica, tem salvado vidas na linha da frente ucraniana desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

Rina Reznik demora alguns momentos a lembrar-se de como era a sua vida antes de 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia iniciou a invasão em grande escala da Ucrânia.

Sorri timidamente e começa. "Não me consigo lembrar. Não me consigo lembrar de como era a minha vida há três anos. Quais eram os meus interesses? Como é que eu pensava?", confessa.

Quando a Rússia iniciou a guerra contra a Ucrânia, Reznik era professora de biologia numa escola e estava a tirar o curso.

Há quase três anos que trabalha em diferentes brigadas do exército ucraniano, retirando soldados da linha da frente, prestando os primeiros socorros necessários e salvando vidas.

A Euronews falou com Reznik em Bruxelas, onde participou num evento à porta fechada sobre o impacto da guerra no sistema de saúde da Ucrânia.

No entanto, o facto de estar fora da Ucrânia, longe da linha da frente e num país em paz, pareceu-lhe estranho.

"Os europeus gostam normalmente de falar sobre o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Na Ucrânia, não sabemos o que é o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal na guerra. Toda a vida é sacrificada para esta guerra", diz Reznik.

No entanto, Reznik não nutre quaisquer ressentimentos e diz compreender por que razão os europeus não conseguem compreender totalmente aquilo por que os ucranianos têm passado nos últimos três anos.

"Acho que eles não compreendem completamente. Tal como eu não compreendia muitos refugiados sírios que estavam na minha cidade, Kharkiv, quando era adolescente. Falávamos muito sobre os refugiados sírios, mas acho que não compreendia totalmente como era", recorda Reznik.

Atualmente, considera que é impossível compreender a situação das outras pessoas à distância. "Só se pode viver através disto", considera.

Três anos de evacuações de emergência na linha da frente

Quando lhe perguntaram como se sente ao ouvir falar do "cansaço da guerra" que pode estar a instalar-se fora da Ucrânia, especialmente nos países ocidentais, Reznik disse que o verdadeiro cansaço é o que os ucranianos sentem agora, quase três anos após o início da guerra.

"Quero chamar a atenção para o cansaço que sentimos. E isto aplica-se aos soldados, cirurgiões, oficiais e outros".

Todas estas pessoas, diz Reznik, estão a sentir um cansaço extremo, mas não há muito a fazer. Só podem descansar se forem feridos e precisarem de tempo para a reabilitação física.

A reabilitação mental é uma questão ainda mais complicada, que é quase irrealista atualmente. "Alguns oficiais do serviço de saúde do exército norte-americano perguntaram-me uma vez quantos soldados foram transferidos devido a problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, etc., porque eles (exército norte-americano) transferiram dezenas de pessoas por causa disso", recorda Reznik.

Os soldados ucranianos não têm essa opção. "Estamos a travar uma guerra em grande escala".

É por esta razão que Reznik defende sobretudo um elevado nível de reabilitação física. "Nenhum outro país sofreu um número tão elevado de baixas no seu sistema de saúde civil", sublinhou.

Para ilustrar, Reznik disse à Euronews que, há algumas semanas, falou com os representantes do Walter Reed National Military Medical Center do sistema de saúde militar dos Estados Unidos, onde foram emitidas duas mil próteses nas últimas duas décadas para os veteranos de guerra americanos.

"É o suficiente para dois meses na Ucrânia", disse.

O "embaixador de sangue" do exército ucraniano

Nos últimos anos, Reznik tem sido uma forte defensora de reformas no sistema de saúde ucraniano, especificamente na medicina de combate. No entanto, considera que estas reformas não se limitarão à Ucrânia, uma vez que todas as guerras alteram as regras e normas da medicina de combate, especialmente no que se refere à forma como a transfusão de sangue é aplicada no campo de batalha.

"Foi reinventado durante o Vietname e a Coreia, na Segunda Guerra Mundial, no Irão, no Iraque, por isso, obviamente, na Ucrânia também temos de reinventar o sangue no campo de batalha", disse.

Mas o caso da Ucrânia é específico, acrescentou, porque os médicos ucranianos tentaram "introduzir uma transfusão de sangue completa no campo de batalha". O que torna as coisas mais complicadas na Ucrânia é o transporte dos feridos, que é muito diferente.

"Enquanto os EUA podem retirar os feridos por helicópteros, porque os inimigos não têm boa artilharia, defesa aérea, etc., nós não podemos fazer isso, mesmo que tenhamos dezenas de helicópteros. Por isso, temos de evacuar apenas por terra".

Todas as evacuações estão sob ataque e todas as evacuações podem causar muitas mortes entre as vítimas que estão a ser retiradas, mas também entre os médicos. "Os ucranianos também não têm aquilo a que os americanos chamam a "Hora de Ouro", explicou Reznik.

"Mas, por vezes, na Ucrânia, precisamos de dias para retirar as pessoas. É por isso que é essencial começar a transfusão de sangue o mais cedo possível", disse Reznik.

Considerando-se a "embaixadora do sangue no exército", Reznik tem despendido muito tempo e esforço na defesa de mudanças na transfusão de sangue no campo de batalha.

A paisagem da linha da frente na Ucrânia é mais complexa atualmente do que durante as guerras anteriores. "Temos uma linha da frente enorme. Precisamos de muitas unidades de sangue, centenas delas. Como transferi-lo? Como armazená-lo? Como utilizá-lo?", questionou.

No entanto, as mudanças foram introduzidas apesar destas complicações, e Reznik sorri com orgulho. "O meu médico-chefe efetuou uma transfusão de sangue a 200 metros de uma linha da frente, a 200 metros do inimigo. E é uma vitória para nós".

Ajudar aqueles que ajudam os outros

Os profissionais de saúde e os médicos de combate ucranianos têm estado sob uma enorme pressão durante os quase três anos de invasão russa. O que têm vivido dia após dia afeta a sua própria saúde e, especificamente, o seu estado mental.

Reznik diz que o número de vítimas é atualmente "enorme", o que tem um efeito imediato no seu estado mental.

"Simplesmente não nos lembramos dos rostos das pessoas que tratámos durante o dia. Por vezes, podem ser centenas num só dia. E muitas delas têm ferimentos muito graves, muitas fraturas. E não se pode salvar toda a gente", sublinhou.

"Não se podem utilizar muitos recursos porque a cada minuto pode chegar outro grupo de feridos".

A palavra mais assustadora no vocabulário dos paramédicos militares ucranianos é "triagem", disse Reznik, porque "temos de escolher quem vamos salvar agora e quem vai esperar pela nossa ajuda".

Quando lhe perguntaram como se sentem os paramédicos de combate, três anos após o início da guerra em grande escala da Rússia, Reznik teve dificuldade em encontrar uma resposta.

"Quando estamos a ver a documentação médica, vemos que a idade dos rapazes é de apenas 19 anos. E sabemos que, dentro de meia hora, vamos amputar-lhe a perna", recorda.

Por isso, muitos médicos ucranianos estão a sentir-se deprimidos, também devido ao elevado número de vítimas, confessa Reznik.

"Sentem que não podem trabalhar ao nível que costumavam, por vezes não têm tempo suficiente para cada vítima e nem sequer têm tempo para pensar no que fazer a seguir".