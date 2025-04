Tudo a postos para o regresso de Trump à Casa Branca

De Jerry Fisayo-Bambi com

Donald Trump regressa à Casa Branca, aos 78 anos, esta segunda-feira como 47º presidente dos EUA, após uma cerimónia de tomada de posse em Washington DC.

Na véspera da cerimónia de tomada de posse, milhares de apoiantes de Trump, apesar da chuva gelada e da neve, fizeram fila para tentar entrar no edifício onde o novo presidente irá discursar num comício de vitória “Make America Great”, no interior da Capital One Arena.

A fila estendia-se por pelo menos seis quarteirões da cidade, causando perturbações e restrições ao tráfego de veículos, no que alguns consideraram ser o maior comício de Trump em Washington desde a anterior presidência, de acordo com relatos locais.

Dezenas de milhares de pessoas querem ver Trump na Capital One Arena, um complexo desportivo com 20 000 lugares. Muitos manifestaram otimismo quanto ao futuro do país, numa altura em que Trump se prepara para assumir novamente a presidência dos EUA.

“Ele nunca causou uma única guerra. Acabou com guerras. Por isso, acho que isso é uma vantagem. É essa a minha expetativa: mais diversão e menos guerras”, diz Zane, um dos participantes no comício.

Apoiantes de Trump esperam poder entrar no recinto onde irá fazer o seu discurso Mike Stewart/AP

Para Sarah Davis, outra participante, trata-se de “fazer o que é preciso”. “Isso é algo que não vemos há quatro anos. É algo de que precisamos, com tudo o que se passa no Médio Oriente, na Europa de Leste, na fronteira sul; precisamos de força e estabilidade, e é isso que vai acontecer”, diz.

“Da última vez tivemos paz, prosperidade e fronteiras seguras. Agora temos uma escalada de guerra, inflação e fronteiras não seguras. Por isso, acho que é bastante claro”, diz outro participante.

A tomada de posse de Trump reuniu pessoas de toda a América e até do estrangeiro. No entanto, nem todos poderão assistir à cerimónia.

Devido à previsão de temperaturas recordes em Washington no dia 20 de janeiro, Trump decidiu transferir a tomada de posse para um local fechado, quebrando o protocolo, uma vez que esta será a primeira vez em 40 anos que a cerimónia não terá lugar no exterior, na praça perto do Capitólio.

Curiosamente, este não é o único protocolo que o novo presidente eleito está a quebrar. Trump também quebrou a tradição e convidou líderes de Estado para as celebrações. O presidente argentino Javier Milei, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán e até o líder chinês Xi Jinping foram convidados para a cerimónia, embora Orbán tenha frisado que não recebeu um convite oficial (enquanto chefe de governo da Hungria), tendo sido convidado apenas por extensão, como parte da sua família política no Parlamento Europeu (tal como Meloni ou o português André Ventura, que irão participar na cerimónia). Orbán informou que não irá.

Xi Jinping também não irá participar e optou por fazer-se representar pelo vice-presidente.

A tomada de posse de Trump começa com uma cerimónia na histórica Igreja Episcopal de São João, na Praça Lafayette, em Washington.

Segue-se uma receção na Casa Branca e as primeiras atuações musicais no relvado oeste do Capitólio, antes da tomada de posse do novo presidente e vice-presidente dos EUA, que terá lugar ao meio-dia (hora local).

É interessante notar que Trump prestará juramento sobre duas Bíblias, a tradicional Bíblia de Lincoln e a sua própria, que a mãe lhe ofereceu em 1955. Seguir-se-á o grande desfile presidencial na Pennsylvania Avenue, que simboliza a unidade da nação americana.

Cerca de 25.000 agentes da autoridade e militares foram destacados para o Distrito de Columbia no dia da tomada de posse.

De acordo com as estimativas dos relatórios locais, a tomada de posse de Trump em 2025 é a mais cara da história dos Estados Unidos, com um custo de cerca de 170 milhões de dólares (164 milhões de euros).