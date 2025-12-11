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"Nem toda a esperança parece estar perdida: László Krasznahorkai recebe o Prémio Nobel da Literatura

Discurso de László Krasznahorkai, Prémio Nobel da Literatura, na cerimónia de entrega do Prémio em Estocolmo
Discurso de László Krasznahorkai, Prémio Nobel da Literatura, na cerimónia de entrega do Prémio em Estocolmo Direitos de autor  Jonas Ekstromer/AP
Direitos de autor Jonas Ekstromer/AP
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Na cerimónia de Estocolmo, o presidente do Comité Nobel prestou uma longa homenagem ao escritor húngaro, que recebeu o prémio das mãos do rei Carlos XVI Gustavo da Suécia.

László Krasznahorkai recebeu o Prémio Nobel em Estocolmo, esta quarta-feira à noite. O Rei Carlos XVI Gustavo da Suécia entregou os prémios nas áreas da literatura, física, química, medicina e economia.

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Após a cerimónia, realizou-se um banquete para receber os vencedores.

A cerimónia contou com a presença de 1500 convidados, incluindo familiares dos laureados, antigos laureados, membros da família real, representantes das instituições que atribuem os prémios, membros do governo e do parlamento suecos e representantes do corpo diplomático.

Em nome da Fundação Nobel, Astrid Söderbergh Widding, Presidente do Conselho de Administração, deu as boas-vindas aos laureados. No seu discurso, sublinhou que a celebração tem como pano de fundo o que está a acontecer no mundo. "Processos rápidos, imprevisíveis, paradoxais e confusos tornam difícil inspirar esperança e confiança no futuro. Neste mundo, o legado da visão de Alfred Nobel é um poderoso lembrete do poder transformador da ciência, da literatura e da paz", afirmou.

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László Krasznahorkai foi galardoado com o Prémio Nobel da Literatura pela obra visionária da sua vida, que afirma o poder da arte face ao terror apocalítico. Agradeceu ao Comité Nobel, aos seus editores e tradutores pelo prémio e acrescentou: "Não parece que toda a esperança esteja perdida neste mundo sombrio. Só que não sabemos como nem quando é que ela vai surgir". A presença do Nobel da Literatura era muito aguardada desde o muito aplaudido discurso de domingo, em que falou sobre os "velhos anjos e os novos anjos, estes sem asas mas também sem mensagem, como Elon Musk, que apenas querem o nosso tempo e o nosso espaço".

María Corina Machado saudada pela multidão em Oslo

Antes da gala de Estocolmo, o Prémio Nobel da Paz foi entregue em Oslo.

Da varanda de um hotel na capital norueguesa, a vencedora do Prémio Nobel da Paz deste ano, María Corina Machado, saudou a multidão. A líder da oposição venezuelana foi a Oslo, mas só conseguiu chegar depois do evento de entrega do prémio. Foi a filha Ana Corina Sosa Machado a recebê-lo na cerimónia. O evento transformou-se numa manifestação pró-democracia e num protesto contra o governo de Nicolás Maduro.

María Corina Machado saúda a multidão da varanda do hotel em Oslo
María Corina Machado saúda a multidão da varanda do hotel em Oslo Jonas Been Henriksen/NTB

Apesar de tudo, a atribuição do prémio a Machado tem sido alvo de algumas críticas, devido ao alinhamento da opositora venezuelana com a administração Trump.

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