"Nem toda a esperança parece estar perdida: László Krasznahorkai recebe o Prémio Nobel da Literatura

László Krasznahorkai recebeu o Prémio Nobel em Estocolmo, esta quarta-feira à noite. O Rei Carlos XVI Gustavo da Suécia entregou os prémios nas áreas da literatura, física, química, medicina e economia.

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Após a cerimónia, realizou-se um banquete para receber os vencedores.

A cerimónia contou com a presença de 1500 convidados, incluindo familiares dos laureados, antigos laureados, membros da família real, representantes das instituições que atribuem os prémios, membros do governo e do parlamento suecos e representantes do corpo diplomático.

Em nome da Fundação Nobel, Astrid Söderbergh Widding, Presidente do Conselho de Administração, deu as boas-vindas aos laureados. No seu discurso, sublinhou que a celebração tem como pano de fundo o que está a acontecer no mundo. "Processos rápidos, imprevisíveis, paradoxais e confusos tornam difícil inspirar esperança e confiança no futuro. Neste mundo, o legado da visão de Alfred Nobel é um poderoso lembrete do poder transformador da ciência, da literatura e da paz", afirmou.

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László Krasznahorkai foi galardoado com o Prémio Nobel da Literatura pela obra visionária da sua vida, que afirma o poder da arte face ao terror apocalítico. Agradeceu ao Comité Nobel, aos seus editores e tradutores pelo prémio e acrescentou: "Não parece que toda a esperança esteja perdida neste mundo sombrio. Só que não sabemos como nem quando é que ela vai surgir". A presença do Nobel da Literatura era muito aguardada desde o muito aplaudido discurso de domingo, em que falou sobre os "velhos anjos e os novos anjos, estes sem asas mas também sem mensagem, como Elon Musk, que apenas querem o nosso tempo e o nosso espaço".

María Corina Machado saudada pela multidão em Oslo

Antes da gala de Estocolmo, o Prémio Nobel da Paz foi entregue em Oslo.

Da varanda de um hotel na capital norueguesa, a vencedora do Prémio Nobel da Paz deste ano, María Corina Machado, saudou a multidão. A líder da oposição venezuelana foi a Oslo, mas só conseguiu chegar depois do evento de entrega do prémio. Foi a filha Ana Corina Sosa Machado a recebê-lo na cerimónia. O evento transformou-se numa manifestação pró-democracia e num protesto contra o governo de Nicolás Maduro.

María Corina Machado saúda a multidão da varanda do hotel em Oslo Jonas Been Henriksen/NTB

Apesar de tudo, a atribuição do prémio a Machado tem sido alvo de algumas críticas, devido ao alinhamento da opositora venezuelana com a administração Trump.