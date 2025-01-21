Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Emblemático local de espetáculos de Paris é palco de um protesto de 350 jovens migrantes que dormem nos corredores

A Gaîté Lyrique está ocupada desde 10 de dezembro pelo Coletivo de Jovens de Belleville.
A Gaîté Lyrique está ocupada desde 10 de dezembro pelo Coletivo de Jovens de Belleville.
De Estelle Nilsson-Julien
Publicado a
Enquanto a cidade de Paris e o governo francês estão em desacordo sobre como resolver a situação, muitos dos manifestante são menores não acompanhados da África subsariana.

Cerca de 350 pessoas estão a protestar num local cultural icónico de Paris, situado no bairro de Marais, dormindo em colchões em espaços comuns apertados.

A manifestação no La Gaîté Lyrique, no bairro do Marais, é obra do Coletivo de Jovens do Parque Belleville, uma organização fundada por menores e jovens adultos da África subsariana que vivem atualmente em França.

A ação começou no dia 10 de dezembro, quando os membros do coletivo entraram em massa no local, segurando faixas e cartazes de protesto. No final da noite, havia 200 pessoas no edifício.

"Disseram-nos 'desculpem, mas não vamos sair'. As temperaturas estavam prestes a descer abaixo dos zero graus e muitos não tinham para onde ir", disse David Robert, porta-voz do La Gaîté Lyrique, à Euronews.

"Fomos confrontados com a difícil decisão de chamar a polícia para evacuar o local. No entanto, sabíamos que isso envolveria violência e que estes jovens acabariam por dormir na rua se não fosse encontrada uma solução."

Os primeiros manifestantes chegaram a 10 de dezembro e atualmente há cerca de 350 pessoas a dormir no local.
De acordo com o coletivo, muitos dos manifestantes chegaram a França como menores não acompanhados, mas foi-lhes recusado esse estatuto legal quando passaram pelos centros de avaliação da imigração francesa.

Os indivíduos podem apresentar um recurso para contestar essas decisões, mas a obtenção de uma data no tribunal pode demorar até um ano.

França tem assistido a um afluxo crescente de menores não acompanhados nos últimos anos, com o número de chegadas a aumentar de 14 782 em 2022 para 19 730 em 2023.

Os manifestantes no local - que são maioritariamente homens - têm dormido num grande espaço comum, e há uma área separada fechada para mulheres no local.

"A ocupação é forçada, mas como é que pudemos expulsar centenas de jovens adultos e obrigá-los a dormir na rua com temperaturas negativas? explicou Robert. "Decidimos que iríamos negociar a sua saída de uma forma concertada."

Os manifestantes - na sua maioria homens - têm estado a dormir num grande espaço comum, enquanto o local criou uma área separada e fechada para as mulheres no local
Mas, mais de um mês depois, a situação está a tornar-se cada vez mais tensa, com mais 150 pessoas a dormir no edifício. Embora o local tenha mantido as portas abertas ao público durante a primeira semana de protesto, fechou a 17 de dezembro, cancelando todas as produções, exposições e concertos.

Com as suas fontes de receitas externas cortadas, a direção do La Gaîté Lyrique está sob uma pressão crescente. O local pode pertencer à cidade de Paris - da qual recebe algum financiamento - mas é maioritariamente auto-financiado.

"Só podemos continuar assim durante algumas semanas", disse Robert à Euronews. "Estamos a discutir diariamente com a Câmara Municipal de Paris, mas ainda não foi apresentada uma solução para realojar estes jovens."

Esta não é a primeira vez que o Coletivo de Jovens do Parque Belleville ocupa um edifício parisiense. No verão passado, centenas de jovens migrantes ocuparam o espaço cultural Maison des Métallos, situado no 11º arrondissement de Paris, onde permaneceram durante três meses. O coletivo acabou por conseguir negociar a evacuação temporária dos manifestantes.

Jovens têm dormido no chão e em colchões
La Gaîté Lyrique é conhecido como um espaço comunitário e cultural, provavelmente uma das razões pelas quais o Coletivo de Jovens do Parque Belleville o escolheu. Desde o seu encerramento, suspendeu a distribuição semanal de alimentos a pessoas vulneráveis.

"Quando estávamos em funcionamento, os nossos espaços amplos, livres e aquecidos estavam abertos ao público durante o dia, permitindo o acesso gratuito a carregadores de telemóveis e a casas de banho limpas", afirma Robert. "Muitas pessoas que vivem na rua vêm aqui durante o dia, algumas das caras que ocupam o edifício são-nos familiares."

Em desacordo

A situação no La Gaîté Lyrique está a ser difícil de resolver porque a cidade de Paris está em desacordo com o governo francês sobre o que fazer.

Numa carta aberta dirigida à Presidente da Câmara Anne Hidalgo e publicada no jornal francês Libération, a direção do La Gaîté Lyrique explica a sua frustração.

"Todos os dias ouvimos a mesma coisa: 'a pressão não é suficientemente forte sobre o Estado'".

"O Estado diz a mesma coisa, passa o ónus para a cidade de Paris, e perdemos a esperança de que esta intervenha para encontrar uma solução de realojamento".

Em declarações à Euronews, um representante das autoridades municipais declarou que "esta nova ocupação [do La Gaîté Lyrique] é a última de uma série de ocupações de edifícios municipais em que o governo não interveio".

"Lamentamos a ocupação do Gaîté Lyrique, mas queremos manifestar o nosso apoio aos jovens adultos sem-abrigo que aí encontraram abrigo".

De acordo com os números recolhidos pela cidade, 3.492 pessoas vivem atualmente na rua.

"Precisamos que o Estado requisite os lugares que já indicámos: antigos liceus, hotéis vazios, etc. Há muitos lugares em Paris", disse à France Info Léa Filoche, a representante da Câmara Municipal de Paris para a Solidariedade, Alojamento de Emergência e Proteção dos Refugiados.

O Ministro do Interior francês, Bruno Retailleau, assumiu uma posição dura em relação à imigração, apelando repetidamente para que o país "retome o controlo".

