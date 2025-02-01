Israel liberta 183 prisioneiros palestinianos em troca de três reféns do Hamas

Mais uma troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos aconteceu no sábado de manhã. O Hamas entregou três reféns à Cruz Vermelha em Khan Younis, enquanto as autoridades israelitas libertaram 183 prisioneiros palestinianos que chegaram à Cisjordânia em autocarros.

O Hamas libertou primeiro Yarden Bibas, 35 anos, e o franco-israelita Ofer Kalderon, 54 anos, (que a imprensa portuguesa diz ter adquirido a nacionalidade portuguesa em 2023) numa entrega à Cruz Vermelha no sul da Faixa de Gaza. É a quarta ronda de trocas durante o acordo de cessar-fogo em Gaza entre Israel e o Hamas.

A trégua, que teve início a 19 de janeiro, tem por objetivo pôr termo à guerra mais mortífera e destrutiva jamais travada entre Israel e o grupo militante Hamas.

O frágil acordo foi mantido durante quase duas semanas, pondo termo aos combates e permitindo o aumento da ajuda ao pequeno território costeiro.

Os militantes libertaram Yarden Bibas, 35 anos, e o luso-franco-israelita Ofer Kalderon, 54 anos, numa entrega ordeira à Cruz Vermelha. Ambos tinham sido raptados durante o ataque liderado pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra.

O outro refém, o americano-israelita Keith Siegel, de 65 anos, foi libertado pouco depois e entregue à Cruz Vermelha no norte da cidade de Gaza.

Espera-se que um total de 33 reféns israelitas sejam libertados em troca de cerca de 2.000 prisioneiros palestinianos durante as primeiras seis semanas da trégua. Israel diz ter recebido informações do Hamas de que oito desses reféns foram mortos no ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 ou morreram em cativeiro devido aos bombardeamentos israelitas.

Também se espera que, neste sábado, os palestinianos feridos sejam autorizados a sair de Gaza para o Egito através da passagem de Rafah. Este foi o único ponto de saída para os palestinianos durante a guerra, antes de Israel o ter encerrado em maio. Uma missão civil da União Europeia foi enviada na sexta-feira para preparar a reabertura da passagem.

A reabertura constituiria mais um passo importante na primeira fase do cessar-fogo, que prevê a libertação de 33 reféns e de cerca de 2000 prisioneiros, o regresso dos palestinianos ao norte de Gaza e o aumento da ajuda humanitária ao território devastado.

A libertação iminente de Bibas trouxe uma atenção renovada - e preocupação - para o destino da sua mulher, Shiri, e dos seus dois filhos pequenos. Os quatro foram capturados no Kibbutz Nir Oz.

Um vídeo do seu rapto por homens armados mostra Shiri a envolver num cobertor os seus dois filhos ruivos - Ariel, de 4 anos, e Kfir, na altura com 9 meses.

Kfir era o mais jovem das cerca de 250 pessoas feitas prisioneiras a 7 de outubro e a sua situação rapidamente passou a representar o desamparo e a raiva que a tomada de reféns suscitou em Israel, onde a família Bibas se tornou um nome conhecido.

O Hamas afirmou que Shiri e os seus filhos foram mortos num ataque aéreo israelita. Israel não confirmou esse facto, mas um porta-voz militar reconheceu recentemente que estava muito preocupado com o destino dos dois.

Yarden Bibas terá sido detido separadamente da sua família. As fotografias tiradas durante o seu rapto mostram-no ferido.

Tal como Bibas, Kalderon também foi capturado no Kibbutz Nir Oz. Os seus dois filhos e a sua ex-mulher, Hadas, também foram capturados, mas foram libertados durante o cessar-fogo de 2023.

Keith Siegel, originário de Chapel Hill, Carolina do Norte, foi feito refém no Kibbutz Kfar Aza, juntamente com a sua mulher, Aviva Siegel. Esta foi libertada durante o cessar-fogo de 2023 e tem desenvolvido uma campanha de grande visibilidade para libertar Siegel e outros reféns.

As dezenas de prisioneiros palestinianos que Israel vai libertar no sábado incluem pessoas que cumprem penas longas e perpétuas.

Mais de 100 reféns foram libertados durante um cessar-fogo de uma semana em novembro de 2023. Cerca de 80 reféns ainda se encontram em Gaza, pelo menos um terço dos quais se pensa estarem mortos. Israel diz que o Hamas confirmou que oito dos 33 que seriam libertados na primeira fase do cessar-fogo estão mortos.

Israel e o Hamas devem começar a negociar na próxima semana uma segunda fase do cessar-fogo, que prevê a libertação dos restantes reféns e o prolongamento da trégua por tempo indeterminado. A guerra poderá recomeçar no início de março se não se chegar a um acordo.

Israel afirma que continua empenhado em destruir o Hamas, mesmo depois de o grupo militante ter reafirmado o seu domínio sobre Gaza poucas horas após o último cessar-fogo. Um dos principais parceiros de extrema-direita da coligação de Netanyahu está a pedir que a guerra seja retomada após a primeira fase do cessar-fogo.

O Hamas afirma que não libertará os restantes reféns sem o fim da guerra e a retirada total de Israel de Gaza.