Um grupo de cinquenta crianças palestinianas doentes e feridas começou a atravessar o ponto de passagem de Rafah, em Gaza, para chegar ao Egito e receber tratamento. A reabertura do posto de passagem, nove meses depois de ter sido encerrado por Israel, constitui um avanço significativo que reforça o acordo de cessar-fogo acordado entre Israel e o Hamas no início deste mês. Israel aceitou reabrir a passagem depois de o Hamas ter libertado as últimas mulheres reféns em Gaza.

A televisão egípcia Al-Qahera mostrou pelo menos duas ambulâncias da Cruz Vermelha palestiniana a chegarem ao portão do cruzamento. Várias crianças foram retiradas em macas e transferidas para ambulâncias do lado egípcio. A partir daí, foram transportadas para hospitais na cidade egípcia vizinha de el-Arish e noutros locais. O Ministério da Saúde de Gaza declarou que cerca de sessenta membros da família acompanhavam as crianças.

As crianças são as primeiras do que deveriam ser evacuações regulares de palestinianos através da passagem para tratamento no estrangeiro. Nos últimos 15 meses, a campanha israelita contra o Hamas dizimou o sector da saúde de Gaza, deixando a maior parte dos hospitais fora de serviço. As instalações que restam não têm capacidade para efetuar muitos tratamentos cruciais ou cirurgias especializadas para feridas ou doenças.

Mohammed Zaqout, diretor dos hospitais do Ministério da Saúde de Gaza, afirmou que mais de seis mil doentes estão prontos para serem evacuados para o estrangeiro e mais de 12 mil necessitam urgentemente de tratamento. Zaqout disse ainda que o pequeno número de pacientes a serem evacuados não cobrirá as necessidades, “e esperamos que o número aumente”.

Porque é que a passagem de Rafah é importante

Rafah é o único ponto de passagem em Gaza que não entra em Israel. As forças israelitas encerraram a passagem de Rafah no início de maio, depois de a terem tomado durante uma ofensiva contra a cidade do sul. O Egito fechou o seu lado da passagem em sinal de protesto.

Mesmo antes do início da guerra de Gaza, a passagem de Rafah era uma saída crucial do território, onde um bloqueio israelo-egípcio de 15 anos destinado a conter o Hamas minou as instalações de saúde e empobreceu a população. Os palestinianos pediam habitualmente autorização para viajar para fora do território para se submeterem a tratamentos que salvam vidas e que não estão disponíveis em Gaza, incluindo a quimioterapia.

Foi necessário um esforço diplomático para reabrir a passagem e ultrapassar os conflitos de segurança entre os funcionários israelitas, egípcios e palestinianos. O Hamas controla a fronteira desde 2007, quando assumiu o controlo da Faixa de Gaza em detrimento da sua rival, a Autoridade Palestiniana (AP), reconhecida internacionalmente, depois de ter vencido as eleições legislativas de 2006.

Como será controlada a passagem de Rafah

As tropas israelitas permanecem na passagem de Rafah e no Corredor de Filadélfia, uma faixa de terra ao longo da fronteira. Israel tem-se recusado a permitir que o Hamas assuma a gestão da passagem, acusando-o de contrabandear armas através de túneis sob a fronteira, apesar de o Egito afirmar ter destruído os túneis do seu lado e ter posto fim ao contrabando há anos. Israel também se recusa a autorizar a Autoridade Palestiniana a gerir oficialmente o posto de passagem.

Em vez disso, a travessia será assegurada por palestinianos de Gaza, que já trabalharam como agentes fronteiriços da Autoridade Palestiniana, mas que não poderão usar as insígnias oficiais da Autoridade Palestiniana, disse um diplomata europeu, que falou sob condição de anonimato por não estar autorizado a fornecer informações aos meios de comunicação social. Israel verificou os oficiais para se certificar de que não são filiados no Hamas, acrescentou o diplomata europeu. Os observadores da UE também estarão presentes, tal como acontecia antes de 2007.