Cristiano Ronaldo, quarentão: o império que vale 850 milhões de euros

A vida está cheia de ironias, e a de Cristiano Ronaldo é um dos exemplos clássicos. Graças ao talento para o futebol e a muita disciplina fora de campo, o rapaz que nasceu há exatamente 40 anos no Funchal no seio de uma família pobre conseguiu tornar-se um multimilionário, dono de um império que está hoje estimado em cerca de 850 milhões de euros.

A avaliação é feita num estudo do Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM).

"Nós começámos há cerca de 15 anos a monitorizar a evolução de Cristiano Ronaldo enquanto marca e, em 2011, esta marca, pelo nosso estudo, valia aqui qualquer coisa como 25 milhões de euros e, passados 15 anos e no momento que ele faz 40 anos, o estudo aponta-nos para um valor da marca de cerca de 850 milhões de euros", disse à agência Lusa Daniel Sá, diretor-executivo do IPAM.

No final de 2022, CR7 mudou-se para o Al-Nassr da Arábia Saudita, passando a atuar numa liga com muito menos visibilidade e potencial do que os principais campeonatos da Europa. Daniel Sá reconhece que houve um “impacto negativo”, que acabou, porém, por ser compensado pelos ganhos a nível financeiro.

No Al Nassr, o português aufere 200 milhões de euros por época, entre salário base e direitos de imagem. De acordo com o jornal Al Khabar, CR7 já acordou prolongar o contrato com o emblema saudita e, dessa forma, passará a ser o jogador mais bem pago da história do futebol.

Cristiano Ronaldo esteve no topo da lista dos atletas mais bem pagos do mundo da revista Forbes por quatro vezes (2016, 2017, 2023 e 2024) e figurou entre os três primeiros em cada um dos últimos 12 anos.

Pelo sucesso que foi alcançando, Ronaldo sempre chamou a atenção de grandes patrocinadores e é cada vez mais “a cara de muitas marcas por todo o mundo", frisa o diretor-executivo do IPAM.

Enquanto influenciador digital, Ronaldo também está na liderança, perfilando-se como a personalidade com o maior número de seguidores nas redes sociais em todo o mundo.

Em setembro do ano passado, tornou-se a primeira pessoa a ultrapassar os mil milhões de seguidores no conjunto das suas plataformas de redes sociais - esse poder de influência representa uma poderosa fonte de receitas.

Segundo a lista elaborada pela ferramenta Hopper, do Instagram, Cristiano Ronaldo cobra 3,4 milhões de dólares por cada publicação nesta rede social, acima do segundo mais bem pago, o arquirrival Lionel Messi, que fatura 2,7 milhões de dólares por post.

Em julho de 2024, o madeirense criou um canal no Youtube que alcançou uns impressionantes 28 milhões de subscritores em 24 horas. Nenhum canal na história do YouTube tinha alguma vez granjeado 28 milhões de subscritores num mês sequer, e Ronaldo precisou apenas de um dia para chegar a essa marca, atingindo o patamar de um milhão em 90 minutos, o que constitui um recorde do Guinness.

72 horas após a criação do canal, CR7 já tinha embolsado perto de 100 milhões de dólares, de acordo com estimativas do jornal Marca.

Com o fim da carreira de futebolista profissional, a marca e os lucros do português devem continuar a crescer porque, como nota Daniel Sá, "Ronaldo, pura e simplesmente, vai ter mais tempo e disponibilidade para as outras facetas".

Ronaldo investidor

Cristiano Ronaldo deixa claro que não tenciona ser treinador de futebol mas, mesmo antes de pendurar as chuteiras, o astro luso já veste a pele de investidor.

No segmento de acessórios pessoais, tem marcas de roupa interior e de perfumes, além de uma coleção própria de relógios.

É rosto e sócio de um grupo de clínicas de transplantes capilares e o mundo da tecnologia também não lhe passa ao lado: Cristiano investiu numa marca de pulseiras inteligentes que monitorizam dados do sono, esforço físico ou sinais vitais, e fundou uma aplicação que faz planos e dá conselhos sobre como adotar hábitos de vida saudáveis.

Uma das faces mais visíveis de CR7 como homem de negócios é o investimento contínuo na hotelaria, iniciado em 2016. "O maior projeto da minha vida numa área diferente do futebol". Era assim que descrevia esta empreitada aquando do lançamento do primeiro hotel da sua marca no Funchal. Entretanto, já fez nascer outros em Lisboa, Madrid, Nova Iorque e Marraquexe, estando a preparar a abertura de uma unidade hoteleira em Paris.

"É um Ronaldo que vai tendo e gerindo participações económicas em diferentes negócios e inclusivamente até nas últimas semanas desvendou que mais tarde ou mais cedo vai ser dono de um clube", refere Daniel Sá.

"Dono de um clube? Faz mais sentido. Isso não descarto. Se for um bom negócio, não descarto", afirmou Ronaldo ao Canal 11, dizendo até que a sua intenção é ser proprietário de "vários clubes".

"Nunca vi ninguém melhor do que eu”

A ambição e o êxito de CR7 são proporcionais à sua autoconfiança. O português não deixa nada por dizer e, em entrevista ao canal espanhol La Sexta, assume que se vê como o jogador mais completo da história do futebol.

"É a minha opinião. Pode ser uma questão de gosto, mas acho que sou eu. Faço tudo no futebol. Cabeceio bem, cubro bem as bolas paradas, chuto bem com o pé esquerdo, sou rápido, sou forte, salto. Podem dizer que preferem o Messi, Pelé ou Maradona. Ouço e respeito, mas dizer que o Cristiano não é completo é mentira. Sou o mais completo... nunca vi ninguém melhor do que eu", atirou.

Logo a seguir foi questionado se é o melhor jogador da história do futebol.

"Creio que sim, honestamente. Nunca vi ninguém melhor do que eu. Digo-o de coração", rematou.

Melhor marcador da história

Cristiano Ronaldo é o melhor marcador da história do futebol mundial, com 923 golos marcados pelos clubes e pela seleção portuguesa em 1263 jogos, um registo certificado pela FIFA.

Ronaldo detém os recordes de mais jogos (183), golos (140) e assistências (42) na Liga dos Campeões, bem como no Campeonato da Europa (30 jogos, oito assistências e 14 golos). Números que o levaram a ser agraciado cinco vezes (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) com a Bola de Ouro, sendo o jogador com o maior número de nomeações (18) para este prémio.

Que o portugês é uma máquina que fabrica golos em série é um facto cinzelado nas estatísticas, mas não há nada como atingir uma marca redonda para solidificar o estatuto.

“Quero chegar aos 1000 golos; se não tiver lesões, isso é o mais importante para mim. Eu quero isso”, confessou no seu canal de Youtube em agosto de 2024.

Além de golos e recordes, coleciona títulos - são ao todo 33 num palmarés que inclui sete campeonatos nacionais, cinco Ligas dos Campeões, um Europeu e uma Liga das Nações.

A Ronaldo só falta levantar um grande troféu, o de campeão do mundo por seleções, algo por que pode lutar em 2026, então já com 41 anos, se Portugal conseguir apurar-se para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

A idade está contra Ronaldo, mas se há pessoa que acredita em "impossíveis" é ele.