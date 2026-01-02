Vídeo. Marrocos entra em 2026; oitavos de final da CAN ganham forma

Marrocos entrou em 2026 com celebrações por todo o país, enquanto as atenções se voltaram para a Taça das Nações Africanas, com a fase de grupos concluída.
Argélia, Burkina Faso e Sudão apuraram-se no Grupo E, enquanto Costa do Marfim, Camarões e Moçambique seguiram em frente no Grupo F. A fase a eliminar começa a 3 de janeiro, com o Senegal a defrontar o Sudão.
No domingo, os jogos de destaque incluem Mali-Tunísia e África do Sul-Camarões.
