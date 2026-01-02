Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Marrocos celebra
No Comment

Vídeo. Marrocos entra em 2026; oitavos de final da CAN ganham forma

Últimas notícias:

Marrocos celebra a chegada do Ano Novo com festividades em todo o país, enquanto a Taça das Nações Africanas avança para os oitavos de final

Marrocos entrou em 2026 com celebrações por todo o país, enquanto as atenções se voltaram para a Taça das Nações Africanas, com a fase de grupos concluída.

Argélia, Burkina Faso e Sudão apuraram-se no Grupo E, enquanto Costa do Marfim, Camarões e Moçambique seguiram em frente no Grupo F. A fase a eliminar começa a 3 de janeiro, com o Senegal a defrontar o Sudão.

No domingo, os jogos de destaque incluem Mali-Tunísia e África do Sul-Camarões.

No domingo, Mali-Tunísia e África do Sul-Camarões destacam-se como encontros de maior cartaz da fase a eliminar.

