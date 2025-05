Altos funcionários dos EUA recuam em partes do plano de Trump para "tomar conta" de Gaza

PUBLICIDADE

Alguns dos principais assessores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, procuraram suavizar partes da sua proposta para tomar posse da Faixa de Gaza e de realojamento permanente dos palestinianos do enclave devastado pela guerra, na sequência de reações internas e externas e de questões sobre a legalidade do plano.

Durante uma conferência de imprensa na terça-feira com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, Trump afirmou que os EUA têm uma "posição de posse a longo prazo" de Gaza e falou em reinstalar "permanentemente" 1,8 milhões de palestinianos nos países vizinhos. Trump deixou a porta aberta para o envio de tropas americanas para o local, no âmbito de uma operação de reconstrução maciça.

Na quarta-feira, a proposta de Trump foi imediatamente condenada por autoridades de todo o mundo, com os Estados árabes e os líderes europeus a manifestarem o seu apoio a um Estado palestiniano através da implementação de uma solução de dois Estados.

Menos de 24 horas após os comentários de Trump, altos funcionários dos EUA voltaram atrás em alguns elementos do seu plano.

O secretário de Estado Marco Rubio disse na quarta-feira que Trump estava apenas a propor a retirada temporária dos habitantes de Gaza do território para permitir a reconstrução, insistindo que o presidente não se tinha comprometido a utilizar as tropas americanas para obter o controlo permanente de Gaza.

Rubio disse que a proposta não fora apresentada como um "movimento hostil", mas sim como um "movimento muito generoso, a oferta para reconstruir e ser responsável pela reconstrução".

"No entretanto, obviamente, as pessoas vão ter de viver em algum lado enquanto se reconstrói", disse Rubio sobre a proposta de Trump de transferir os palestinianos para a Jordânia e o Egito.

Trump disse na terça-feira que enviaria tropas americanas para Gaza "se for necessário".

No entanto, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse numa conferência de imprensa na quarta-feira que "o presidente não se comprometeu a colocar botas no terreno em Gaza" e acrescentou que os palestinianos deveriam ser "temporariamente reinstalados" para o processo de reconstrução.

"Significa que Donald Trump, que é o melhor negociador do planeta, vai chegar a um acordo com os nossos parceiros na região", concluiu Leavitt, excluindo a hipótese de os EUA gastarem o dinheiro dos contribuintes para financiar os esforços de reconstrução em Gaza.

A proposta de Trump para Gaza pôs em causa a política de longa data dos EUA de apoio a uma solução de dois Estados entre Israel e a Palestina, e surgiu no meio de um frágil acordo de cessar-fogo entre os dois países, que entrou em vigor em janeiro - um acordo cujo crédito é reivindicado por Trump.

O mundo árabe rejeitou rapidamente o plano, com o Egito e a Jordânia a rejeitarem a ideia de que os palestinianos deveriam ser deslocados para os seus países.

O rei Abdullah da Jordânia, numa reunião com o líder da Autoridade Palestiniana na quarta-feira, disse que o seu país não aceitaria quaisquer tentativas de anexar terras palestinianas.

A Arábia Saudita, peso pesado da região e grande aliada dos EUA, afirmou que não estabelecerá relações diplomáticas com Israel na ausência de um Estado palestiniano independente.

A Rússia, a China, a Austrália e a maioria dos 27 Estados-membros da UE manifestaram o seu desacordo com o plano de Trump.

PUBLICIDADE

As Nações Unidas afirmaram que a proposta de retirar os palestinianos de Gaza equivaleria a uma "limpeza étnica". O secretário-geral da ONU, António Guterres, também sugeriu que a proposta de Trump seria contrária ao direito internacional.

Durante uma viagem à Turquia, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier afirmou que qualquer tentativa de deslocação forçada dos habitantes de Gaza é "inaceitável à luz do direito internacional" e não constituiria uma "base séria para as conversações" com vista à paz na região.

O presidente palestiniano Mahmoud Abbas apelou às Nações Unidas para que "protejam o povo palestiniano e os seus direitos inalienáveis", afirmando que o que Trump pretende fazer seria "uma grave violação do direito internacional".

Em Israel, no entanto, o plano de Trump foi recebido com elogios por membros do governo de Netanyahu.

PUBLICIDADE

Numa entrevista à Fox News, na quarta-feira, Netanyahu disse que a proposta era "a primeira boa ideia que ouvi".

"Acho que deve ser realmente perseguida, examinada, perseguida e realizada, porque acho que criará um futuro diferente para todos", disse o primeiro-ministro israelita à Fox News.