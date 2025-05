Como é que Donald Trump teve a ideia de transformar Gaza na "Riviera do Médio Oriente"?

PUBLICIDADE

Há duas maneiras de entender adeclaração"épica e muito surpreendente" do presidente dos EUA, segundo explica o Axios, um portal de notícias norte-americano.

Na análise apresentada, a primeira forma como estas declarações podem ser vistas, é como uma ameaça "vazia" ou como uma gabarolice sobre a sua influência no Médio Oriente, à semelhança das ameaças de aumento de tarifas contra o Canadá e o México, que se destinam a criar polémica, mas que são de curto prazo e rapidamente esquecidas. Algo que, segundo a mesma análise, é a interpretação em que os republicanos acreditam.

"Um plano que recolhe as suas esperanças"

A segunda possibilidade é que o plano para Gaza seja real e não um impulso do momento, uma vez que "combina algumas das esperanças de Trump, como chegar a um grande acordo de normalização no Médio Oriente com aArábia Saudita, livrar-se do enorme custo de reconstrução de Gaza, que seria um 'inferno' durante décadas, bem como o seu desejo de desenvolver as terras costeiras numa perspetiva comercial".

Uma rapariga procura papelão no lixo para acender uma fogueira, perto de um campo de deslocados palestinianos junto ao mar em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza Abdel Kareem Hana/AP

O site americano citou fontes que afirmam que as declarações de Trump, ao contrário das análises de alguns, foram premeditadas e refletem as ideias de alguns dos membros da sua administração e da sua família, especificamente, o seu genro Jared Kushner, que partilha a sua opinião de que "uma propriedade com vista para o mar poderia ser a Riviera do Médio Oriente" e beneficiar de todo o poder e dinheiro que flui através da região, de acordo com Axios.

O site observou ainda que Trump, apesar de expressar as suas ideias de forma clara e flagrante, continua envolto em mistério sobre os seus verdadeiros motivos.

Trump para Netanyahu: pense nos hotéis que poderiam ser construídos

O Wall Street Journal citou funcionários da administração Trump dizendo que o plano do presidente tomou forma e foi apresentado a seus aliados e assessores nos últimos dias, mas ele não o revelou a funcionários que não lhe são próximos.

Donald Trump e o primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu falam durante uma conferência de imprensa na Sala Leste da Casa Branca Evan Vucci/AP

O jornal referiu que Trump telefonou a Benjamin Netanyahu no final do verão passado e disse-lhe que a Faixa de Gaza é uma boa propriedade residencial, pedindo ao primeiro-ministro israelita que pensasse nos tipos de hotéis que poderiam ser construídos lá.

Le Figaro: Trump inspira-se no pugilista Tyson

O jornal francês Le Figaro afirma que, desde a tomada de posse de Trump, as crises têm-se multiplicado. A publicação afirma que as crises não param de surgir desde que Trump assumiu o poder, governando por meio de decretos presidenciais e em nome de uma emergência nacional, usando uma política de atacar primeiro e negociar depois.

O jornal refere que se o magnata inspira-se no seu amigo, o pugilista Mike Tyson, que acredita que "toda a gente tem um plano antes de levar um murro nos dentes".

Trump: não tomámos uma posição oficial sobre a Cisjordânia

Quanto à Cisjordânia, onde Israel está a conduzir uma operação militar maciça, Trump disse que as pessoas gostam "da ideia de Israel reivindicar a soberania sobre a Cisjordânia, mas ainda não tomámos uma posição oficial sobre isso", referindo que estão em curso discussões com responsáveis israelitas e que "um anúncio sobre esse assunto em particular deverá surgir nas próximas quatro semanas".

O New York Times noticiou que os legisladores republicanos apresentaram projetos de lei para proibir o termo "Cisjordânia" nos documentos do governo dos EUA.