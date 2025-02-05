Oferta de Trump para "tomar posse" de Gaza suscita indignação internacional

O anúncio feito pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na terça-feira, de que os EUA poderiam "tomar conta" da Faixa de Gaza depois de a sua população ser permanentemente deslocada para outros países, foi condenado em todo o Médio Oriente e não só - e celebrado por membros do gabinete de Israel.

Numa conferência de imprensa com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em Washington, Trump declarou que "os EUA vão tomar conta da Faixa de Gaza e vamos fazer um bom trabalho com ela".

Trump afirmou que os palestinianos "não podem viver em Gaza neste momento" e que o enclave - que foi devastado por 15 meses de guerra entre Israel e o Hamas - poderia ser transformado na "Riviera do Médio Oriente".

Trump disse que a decisão não foi "tomada de ânimo leve" e afirmou que tinha o apoio de alto nível de líderes não identificados com quem supostamente discutiu a ideia.

Riyad Mansour, líder da delegação palestiniana nas Nações Unidas, afirmou que os palestinianos em Gaza deveriam ser autorizados a regressar às suas "casas originais" em Israel, em vez de serem transferidos para outros países, como sugerido por Trump.

"Para aqueles que querem enviar os habitantes de Gaza para um lugar agradável e feliz, deixem-nos voltar para as suas casas originais em Israel", disse Mansour. "Há lá lugares agradáveis e eles ficarão felizes por regressar a esses lugares".

Donald Trump reúne-se com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Sala Oval da Casa Branca, terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, em Washington. Evan Vucci/AP

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita emitiu um comunicado em que afirmava rejeitar qualquer tentativa de deslocar os palestinianos da sua terra natal e que não estabeleceria relações com Israel sem um Estado palestiniano.

"A Arábia Saudita continuará a envidar esforços para criar um Estado palestiniano independente, com Jerusalém Oriental como capital, e não estabelecerá relações diplomáticas com Israel sem esse Estado", afirma o comunicado.

A posição da Arábia Saudita é "inegociável", acrescenta a nota.

No sábado, um grupo de nações árabes, incluindo o Egito, a Jordânia e a Arábia Saudita, já tinha rejeitado uma sugestão anterior de Trump para que os habitantes de Gaza fossem transferidos para países vizinhos, escrevendo numa declaração conjunta que qualquer plano que encoraje a transferência ou o "desenraizamento" dos palestinianos ameaçaria a estabilidade na região.

Numa conferência de imprensa já esta quarta-feira, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China disse que Pequim se opõe à "transferência forçada" de palestinianos da Faixa de Gaza, acrescentando que "sempre defendeu que o governo palestiniano sobre os palestinianos é o princípio básico da governação de Gaza no pós-guerra".

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, afirmou que o seu governo continua a apoiar uma solução de dois Estados no Médio Oriente, "onde israelitas e palestinianos possam viver em paz e segurança".

"A posição da Austrália é a mesma que tinha esta manhã e que tinha no ano passado", disse Albanese numa conferência de imprensa.

"Tem sido horrível"

Trump disse que não era contra uma solução de dois Estados, que tem sido a abordagem oficial da política externa dos EUA há décadas.

"Não significa nada sobre dois Estados, um Estado ou qualquer outro Estado", disse o presidente dos EUA, acrescentando que os EUA querem dar às pessoas "uma oportunidade de vida", porque a Faixa de Gaza tem sido um "inferno para as pessoas que lá vivem".

"Eles nunca tiveram uma oportunidade de vida porque a Faixa de Gaza tem sido um inferno para as pessoas que lá vivem. Tem sido horrível", disse Trump.

Em Israel, a sugestão de Trump foi recebida com elogios pelos membros de extrema-direita do gabinete de Netanyahu, que expressaram uma desaprovação feroz a um frágil acordo de cessar-fogo que se estabeleceu entre Israel e o Hamas em janeiro.

O antigo ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir - que se demitiu do governo israelita em protesto contra o acordo de cessar-fogo - publicou nas redes sociais: "Donald, isto parece ser o início de uma bela amizade".

Ben Gvir disse também à rádio israelita que o seu regresso à coligação governamental de Netanyahu era mais provável na sequência da proposta de Trump.

O ministro das Finanças israelita, Bezalel Smotrich, agradeceu a Trump em hebraico numa publicação no X onde proclamou a notícia "cada vez melhor", acrescentando emojis das bandeiras de Israel e dos EUA.

Por seu lado, Netanyahu descreveu Trump como o "maior amigo que Israel já teve na Casa Branca" e elogiou-o por "pensar fora da caixa com ideias novas".