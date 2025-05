Português e outros dois reféns libertados na Faixa de Gaza

PUBLICIDADE

Foram já libertados os três reféns, incluindo um com nacionalidade portuguesa, que o Hamas prometeu entregar a Israel este sábado, em troca de 183 prisioneiros palestinianos detidos nas prisões israelitas. Esta é a quinta troca desde que ambas as partes acordaram um frágil cessar-fogo que entrou em vigor a 19 de janeiro.

O Hamas libertou Eli Sharabi, de 52 anos, Ohad Ben Ami, de 56,** e Or Levy, de 34, três homens capturados durante a incursão de 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

Como prometido, os três homens apareceram este sábado de manhã em Deir-el-Balah, no centro da Faixa de Gaza, escoltados por operacionais do Hamas fortemente armados, e foram colocados em carrinhas da Cruz Vermelha.

Sharabi foi levado em cativeiro do Kibbutz Beeri, a comunidade agrária que foi uma das mais afetadas pelo ataque do Hamas. A sua mulher, Lianne, e as filhas adolescentes foram mortas pelos militantes.

Os três reféns que serão libertados este sábado - Or Levy, Eli Sharabi e Ohad Ben Ami AP/AP

Ben Ami, pai de três filhos, foi feito refém na mesma comunidade, onde era o contabilista do kibutz. A mulher, que também foi capturada, foi libertada durante um breve cessar-fogo em novembro de 2023.

Levy, um programador informático da cidade de Rishon Lezion, foi retirado por militantes de um abrigo antiaéreo perto do festival de música Nova, no sul de Israel. A sua mulher foi morta durante o ataque. Levy foi certificado como judeu sefardita pela Comunidade Judaica do Porto (CJP) e terá obtido a nacionalidade portuguesa. "É um homem de grandes virtudes que queremos ver em breve a rezar na maior sinagoga de Sefarad", disse o presidente da CJP a propósito do refém.

Em contrapartida, Israel diz que libertará 183 palestinianos detidos em prisões israelitas.

Os termos da primeira fase do acordo, que durará seis semanas, preveem que o Hamas liberte gradualmente um total de 33 reféns israelitas em troca de cerca de 1.900 prisioneiros palestinianos.

Até à data, o Hamas libertou 21 reféns, incluindo cinco cidadãos tailandeses capturados em Israel durante o ataque. Israel libertou mais de 550 prisioneiros palestinianos em conformidade com o acordo.

Os pormenores da troca planeada surgem no momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, continua a falar da sua proposta, amplamente criticada, de retirar todos os palestinianos da Faixa de Gaza e reconstruí-la como um destino turístico internacional.

A ideia, que Trump caracterizou como uma "transação imobiliária", foi rejeitada pelos governos árabes da região e pelos próprios palestinianos, que afirmam que forçá-los a abandonar as suas casas constituiria uma limpeza étnica.

Mas Trump insistiu na sexta-feira que a sua ideia "foi muito bem recebida".

Donald Trump e Benjamin Netanyahu na Casa Branca no dia 4 de fevereiro AP Photo

Depois de ter apelado inicialmente à reinstalação "permanente" dos palestinianos, os seus novos comentários deixaram a questão da duração por resolver: "Não queremos ver toda a gente a regressar e depois a sair daqui a 10 anos" por causa da continuação da agitação, disse.

As forças israelitas retiraram-se da maior parte da Faixa de Gaza, tal como previsto no acordo de cessar-fogo, mas permanecem nas zonas fronteiriças.

Os militares avisaram os palestinianos para evitarem as zonas onde as tropas estão a operar e abriram fogo contra pessoas acusadas de violar os termos do acordo.

Os negociadores ainda não chegaram a acordo sobre os termos da segunda fase do acordo, em que o Hamas libertaria dezenas de outros reféns em troca de mais prisioneiros e de um cessar-fogo duradouro.

Prisioneiros palestinianos recebidos em delírio

Foram, entretanto, libertados os 183 prisioneiros palestinianos que Israel tinha prometido libertar em troca dos reféns.

A comitiva de 43 prisioneiros que chegou a Ramallah, na Cisjordânia, foi recebida por uma multidão de centenas de pessoas em delírio, com gritos de "Alá é grande". Dois deles deram entrada no hospital, por estarem numa situação de saúde delicada.

Prisioneiros palestinianos recebidos em Ramallah após a libertação Mahmoud Illean/AP

O gabinete dos prisioneiros palestinianos afirmou que, dos que foram libertados este sábado, 18 cumpriam penas de prisão perpétua e 54 cumpriam outras penas de longa duração. 111 são habitantes de Gaza, detidos após o ataque de 7 de outubro, que regressaram já ao território. Os restantes seguiram para o Egito.

A lista de prisioneiros palestinianos libertados inclui Iyad Abu Shakhdam, de 49 anos, que está preso há mais de duas décadas devido ao envolvimento em ataques de militantes do Hamas que mataram dezenas de israelitas no início da década de 2000.

Também na lista está Jamal al-Tawil, de 61 anos, um político do Hamas e ex-presidente da câmara municipal de Al-Bireh, na Cisjordânia, que passou quase duas décadas dentro e fora das prisões israelenses.

Desde a sua última detenção, em 2021, esteve detido sem julgamento por alegada organização de motins violentos.