PUBLICIDADE

Há uma semana, Mohammed, de 22 anos, regressou à sua casa no norte de Gaza pela primeira vez desde o início da guerra de 15 meses entre Israel e o Hamas.

Ele e a sua família encontravam-se entre os mais de meio milhão de palestinianos que fizeram a longa viagem para norte ao longo do corredor de Netzarim, que Israel reabriu recentemente no âmbito de um acordo de cessar-fogo com o Hamas.

Como muitos outros, Mohammed fez a viagem a pé, juntamente com a mãe, a irmã e os seus quatro filhos, com idades compreendidas entre os dois e os sete anos. Caminharam mais de cinco horas desde Deir Al-Balah, no centro de Gaza, a cerca de 20 quilómetros de distância.

"Quando quisemos partir, saímos por volta das sete da manhã", disse Mohammed à Euronews. "O caminho que tínhamos pela frente era extremamente difícil. Não havia água nem comida no caminho".

Mas quando regressaram à casa que a família de Mohammed levou quase toda a sua vida a conquistar, encontraram-na destruída. "Deixei-a durante cerca de um ano e meio e quando voltei encontrei-a em ruínas, foi muito difícil, uma sensação horrível."

Mais de um ano de deslocação

Durante 15 meses, a família de Mohammed viveu em tendas improvisadas, tendo sido deslocada quatro vezes, diz ele. A primeira vez ocorreu poucos dias depois do ataque do Hamas a Israel, a 7 de outubro.

"No primeiro dia, a 7 de outubro, fomos acordados às 6 da manhã pelo som dos ataques de mísseis, uma quantidade enorme. Não sabíamos o que estava a acontecer", explicou Mohammed. "Esperámos até às 9 da manhã para perceber que se tratava de uma grande ofensiva, depois de o Hamas ter entrado em território israelita, e (Israel) lançou uma guerra em grande escala na Faixa de Gaza".

No meio de intensos bombardeamentos israelitas, Mohammed e a sua família fugiram primeiro para Deir Al-Balah, depois para Khan Younis e, por fim, para Rafah, antes de regressarem a Deir Al-Balah, onde permaneceram durante quase um ano.

A vida em tendas oferecia pouca proteção contra o frio e a chuva. Mohammed explicou que regressar a casa significava que, pelo menos, teriam um teto sobre a cabeça. Mas agora, temem que o teto possa desabar sobre eles a qualquer momento.

"A casa em que estou é metade aqui, metade lá fora. A qualquer momento, Deus nos livre, ela pode desabar", disse ele. Estamos a viver de um milagre e a arriscar tudo, eu próprio, a minha família, os filhos da minha irmã, só para nos protegermos das dificuldades do inverno".

Embora ficar numa tenda fosse mais seguro, Mohammed diz que não tem outra opção. "Quando estou numa tenda, a minha vida está garantida, não há o risco de um telhado desabar de repente em cima de mim", diz, acrescentando que "se pudesse encontrar outra casa para ficar, ficava, mas não é possível".

A reconstrução de Gaza pode demorar 350 anos, segundo a ONU

Os bombardeamentos israelitas e as operações terrestres transformaram bairros inteiros em terrenos baldios. O norte, onde Mohammed vive, é a zona mais destruída de Gaza.

Este facto tornou extremamente difícil que a tão necessária ajuda humanitária chegasse à população, mesmo desde o início do cessar-fogo.

Na quarta-feira, as Nações Unidas afirmaram que as organizações humanitárias estão a "expandir a sua presença operacional e os seus serviços em áreas que anteriormente eram de difícil ou impossível acesso", incluindo o Norte.

Nas últimas duas semanas, o Programa Alimentar Mundial (PAM) entregou mais de 10 milhões de toneladas métricas de alimentos na Faixa de Gaza, atingindo cerca de 1 milhão de pessoas através da distribuição de pacotes alimentares às famílias.

PUBLICIDADE

Mas para Mohammed, as necessidades básicas como alimentos, água e cuidados de saúde tornaram-se mais difíceis de aceder desde o cessar-fogo. Mohammed diz que, se já tinha de viajar muito para receber ajuda quando estava deslocado, agora demora ainda mais tempo a obter água ou a chegar ao hospital mais próximo.

"É muito, muito difícil", disse ele. "A minha casa fica a cerca de meia hora de distância do sítio onde podemos obter água. Tenho de levar todas as garrafas comigo e depois voltar a pé durante mais meia hora. Tornou-se mais difícil do que antes, em grande medida".

Embora as organizações humanitárias tenham aumentado a sua presença no Norte, a ausência total de infra-estruturas significa que continua a ser impossível chegar a algumas zonas, deixando milhares de pessoas como Mohammed sem acesso a artigos essenciais.

Segundo a ONU, das 25 equipas médicas de emergência existentes na Faixa de Gaza, apenas uma opera no norte. Acrescentou ainda que, enquanto 565 092 pessoas se deslocaram para norte durante o cessar-fogo, mais de 45 678 dirigiram-se para sul devido à falta de serviços e à destruição generalizada de casas e comunidades.

PUBLICIDADE

Utilizando dados de satélite, a ONU calculou no mês passado que 69% das estruturas em Gaza foram danificadas ou destruídas, incluindo mais de 245.000 casas. O Banco Mundial estimou em 18,5 mil milhões de dólares os prejuízos - quase a produção económica combinada da Cisjordânia e de Gaza em 2022 - apenas nos primeiros quatro meses da guerra.

A reconstrução poderá demorar mais de 350 anos se o bloqueio israelita, imposto em 2007 quando o Hamas tomou o poder, se mantiver.

E não é claro quando - ou mesmo se - muito será reconstruído. Esta questão foi posta em causa principalmente quando o Presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu que os palestinianos deslocados em Gaza fossem permanentemente reinstalados fora do território devastado pela guerra, enquanto os EUA deveriam assumir a "propriedade" do enclave.

Organizações de defesa dos direitos humanos, como a Human Rights Watch, alertaram para o facto de este plano equivaler a uma limpeza étnica.

PUBLICIDADE

Mesmo que os palestinianos não sejam expulsos de Gaza em massa, muitos receiam nunca mais poder regressar às suas casas ou que a destruição causada no território torne impossível viver lá.

Após a declaração de Trump, as autoridades norte-americanas, incluindo o Secretário de Estado Marco Rubio, afirmaram que ele apenas pretendia deslocar temporariamente os cerca de 1,8 milhões de habitantes de Gaza para permitir a reconstrução.

Mas muitos palestinianos já disseram que não vão deixar as suas casas, incluindo Mohammed. "Do nosso lado, como palestinianos, esta premissa é completamente rejeitada", afirmou.

"Passámos um ano e meio em guerra, não vamos aceitar a ideia de sair", acrescentou Mohammed. "Aqueles que abandonam os seus países sofrem de forma indescritível. Nós não vamos sair nem fugir do nosso país".