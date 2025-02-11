Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Marca de David Beckham registada na Rússia

David Beckham
David Beckham Direitos de autor  AP Photo/Markus Schreiber
Direitos de autor AP Photo/Markus Schreiber
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O antigo futebolista britânico David Beckham registou a sua marca comercial na Rússia, permitindo à sua empresa, a DB Ventures, vender produtos para bebés e para o lar no país.

A empresa do antigo médio do Manchester United e do Real Madrid, David Beckham, registou a marca "David Beckham" na Rospatent.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

De acordo com o instituto, o pedido de registo da marca foi apresentado ao Serviço Federal da Propriedade Intelectual da Federação Russa a 21 de junho de 2024 e registado em 7 de fevereiro de 2025.

O titular do direito da marca é a empresa do ex-futebolista, DB Ventures. A empresa foi fundada em 2014 e gere os contratos de publicidade do antigo jogador de futebol.

Sob a marca David Beckham, esta passar a ter o direito de vender na Rússia artigos desportivos, produtos para bebés e artigos para o lar: coberturas para móveis, guardanapos, lenços, redes mosquiteiras, sacos e envelopes de dormir para recém-nascidos, panos de cozinha, cobertores de ioga, cortinas e roupa de cama.

Além disso, David Beckham tem pelo menos uma outra marca registada na Rússia, a David Beckham bodywear, que permite a produção de vestuário, calçado, chapéus e roupa interior.

Após a eclosão de uma guerra em grande escala na Ucrânia, David Beckham e a sua mulher, Victoria Beckham, apoiaram ativamente os ucranianos. Em março de 2022, o antigo jogador cedeu temporariamente a sua conta de Instagram a Irina, uma médica de Kharkiv, que ali mostrou a realidade do trabalho num hospital durante a guerra.

O casal também doou mais de um milhão de dólares para ajudar as crianças ucranianas e iniciou uma campanha adicional de angariação de fundos para a UNICEF.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Beckham e Eto'o na contagem decrescente para o Qatar 2022

Estátua de Beckham no estádio do Galaxy

David Beckham volta a investir no "soccer"