Marca de David Beckham registada na Rússia

O antigo futebolista britânico David Beckham registou a sua marca comercial na Rússia, permitindo à sua empresa, a DB Ventures, vender produtos para bebés e para o lar no país.
A empresa do antigo médio do Manchester United e do Real Madrid, David Beckham, registou a marca "David Beckham" na Rospatent.
De acordo com o instituto, o pedido de registo da marca foi apresentado ao Serviço Federal da Propriedade Intelectual da Federação Russa a 21 de junho de 2024 e registado em 7 de fevereiro de 2025.
O titular do direito da marca é a empresa do ex-futebolista, DB Ventures. A empresa foi fundada em 2014 e gere os contratos de publicidade do antigo jogador de futebol.
Sob a marca David Beckham, esta passar a ter o direito de vender na Rússia artigos desportivos, produtos para bebés e artigos para o lar: coberturas para móveis, guardanapos, lenços, redes mosquiteiras, sacos e envelopes de dormir para recém-nascidos, panos de cozinha, cobertores de ioga, cortinas e roupa de cama.
Além disso, David Beckham tem pelo menos uma outra marca registada na Rússia, a David Beckham bodywear, que permite a produção de vestuário, calçado, chapéus e roupa interior.
Após a eclosão de uma guerra em grande escala na Ucrânia, David Beckham e a sua mulher, Victoria Beckham, apoiaram ativamente os ucranianos. Em março de 2022, o antigo jogador cedeu temporariamente a sua conta de Instagram a Irina, uma médica de Kharkiv, que ali mostrou a realidade do trabalho num hospital durante a guerra.
O casal também doou mais de um milhão de dólares para ajudar as crianças ucranianas e iniciou uma campanha adicional de angariação de fundos para a UNICEF.