Preços da eletricidade sobem na Estónia após corte com a rede elétrica russa

Após o corte com a rede elétrica russa no fim de semana, os preços da eletricidade na região do Báltico começaram a subir rapidamente. A situação deve-se à falta de vento e de sol e ao aumento do preço do gás.

No fim de semana, a Estónia desligou-se da rede russa e ligou-se ao sistema europeu. Desde então, o preço da eletricidade começou a subir: de 126 euros por MWh na semana passada, o novo preço médio da eletricidade será de 191 euros por MWh, um máximo para 2025 até agora.

Os especialistas afirmam que o aumento dos preços se deve principalmente às condições meteorológicas e aos mercados.

"Menos vento esta semana, maior consumo de eletricidade devido ao tempo mais frio e um ligeiro aumento do preço do gás", explica o operador da rede de transporte de eletricidade e gás, Elering.

O preço do gás atingiu mesmo o nível mais elevado dos últimos dois anos na TTF neerlandesa, mas prevê-se que venha a descer.

No entanto, há menos ligações do que o habitual na região do Báltico, agora que foram cortadas as ligações a Moscovo: o cabo submarino Estlink 2 foi danificado por uma âncora e está fora de serviço. Se o cabo lituano-sueco estivesse totalmente operacional, o preço da eletricidade seria significativamente mais baixo.