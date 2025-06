Trump diz que a Ucrânia tem de fazer a paz ou continua a lutar sozinha

PUBLICIDADE

O Presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, na sexta-feira, na Casa Branca, no que deveria ser um encontro muito aguardado entre os dois líderes para discutir a possibilidade de paz entre Kiev e Moscovo.

Os dois líderes deveriam também assinar um raro acordo sobre minerais, depois de Trump ter insistido para que Kiev reembolsasse Washington pelas "quantias ridículas" de dinheiro que lhe foram dadas para ajudar na sua luta contra Moscovo. O acordo foi suspenso depois da reunião se ter transformado rapidamente num desastre.

O mundo esperava que a reunião fosse um passo atrás em relação à escalada da semana passada, quando os dois líderes trocaram golpes. Zelenskyy acusou Trump de viver num "espaço de desinformação" russo, enquanto Trump acusou Zelenskyy de ser um ditador.

No entanto, a reunião não correu como previsto. Quando os líderes falaram da Sala Oval aos membros da comunicação social antes de entrarem numa reunião à porta fechada, as tensões aumentaram rapidamente.

Trump e o vice-presidente JD Vance acusaram o líder ucraniano de ser ingrato e lançaram avisos severos sobre o futuro apoio americano.

O Presidente Donald Trump recebe o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, na Casa Branca em Washington, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 Ben Curtis/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

O principal objetivo de Zelenskyy, ao entrar na reunião, era instar Washington a não abandonar o seu país e advertir contra uma aproximação excessiva ao presidente russo Vladimir Putin, que lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia há pouco mais de três anos.

Em vez disso, Trump gritou com o líder ucraniano, que demonstrou um desdém aberto, ao gozar com ele com um sotaque a imitar, e ridicularizou-o pela dependência do seu país em relação aos EUA, dizendo-lhe repetidamente que "não tem as cartas para ditar" a forma como o processo de paz se move.

Trump tem avisado repetidamente que um acordo para pôr fim aos combates pode não ser favorável à Ucrânia, sugerindo mesmo que Kiev poderá ter de ceder território a Moscovo. Estas sugestões deixaram os países europeus em estado de choque, que se esforçaram por formular uma resposta a uma nova administração americana aparentemente indiferente à segurança europeia.

O vice-presidente JD Vance fala com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, à esquerda, enquanto o presidente Donald Trump ouve no Salão Oval da Casa Branca, 28/02/2025 Mystyslav Chernov/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

As relações entre Washington e a Europa caíram a pique desde que Trump regressou à Casa Branca, há pouco mais de um mês. O 47º presidente dos EUA ameaçou retirar os EUA da NATO se os países europeus não aumentarem as suas despesas com a defesa, ameaçou impor tarifas à UE, para além de os afastar das conversações de paz com Moscovo.

A discussão pública é apenas mais um incidente que ameaça dividir ainda mais os aliados transatlânticos de longa data e lançar o mundo num estado de insegurança mais profundo.

A reunião terminou de forma abrupta depois de funcionários da Casa Branca terem pedido a Zelenskyy para sair.

Mas Trump, falando aos media após a reunião, enquanto se preparava para embarcar no Marine One para se dirigir a um evento na Florida, reiterou a sua posição na reunião, afirmando que Zelenskyy não está a falar a sério sobre a paz.

Ultimato de Trump: comprometa-se com a paz ou lute por si próprio

Trump afirma que a reunião com Zelenskyy foi concebida para discutir uma verdadeira paz, baseada na disponibilidade de Kiev e Moscovo para pôr fim aos combates e ao derramamento de sangue. No entanto, a reunião indicou-lhe que Zelenskyy não está interessado em fazê-lo e que, mais uma vez, estava apenas a tentar angariar apoio para o seu país.

"Não estamos à procura de alguém que se assuma como uma potência forte e depois não faça a paz porque se sente encorajado. E foi isso que vi acontecer. Estou à procura de paz", disse Trump.

Trump acusou Zelenskyy de querer fazer jogos, afirmando que a intenção por trás da sua viagem era "lutar, lutar, lutar", o que é o oposto do que ele queria.

O presidente norte-americano disse ainda que não quer que a guerra se prolongue por 10 anos, e que só está interessado em garantir uma paz imediata e o fim das mortes. Trump diz que aproximadamente 2.000 pessoas foram mortas esta semana entre russos e ucranianos, acrescentando que as baixas dos combatentes foram ainda maiores.

O Presidente Donald Trump fala com os jornalistas antes de partir no relvado sul da Casa Branca, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025, em Washington Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Trump também deu a entender que Washington poderia desvincular-se de Kiev até que este demonstrasse vontade de chegar a um acordo de paz.

"Ele tem que dizer 'eu quero fazer a paz'", disse Trump respondendo a um repórter que lhe perguntou o que Zelenskyy precisa de fazer para reiniciar as conversações com os EUA.

"Ele não precisa de ficar ali a falar sobre Putin, isto, e Putin, aquilo. Tudo coisas negativas. Ele tem que dizer: 'Eu quero fazer a paz. Não quero continuar a travar uma guerra'".

Trump voltou a afirmar que Zelenskyy está a negociar muito mais do que tem capacidade para fazer, reafirmando o que afirmou repetidamente na reunião: "Ele não tem as cartas".

Num gesto ousado, o Presidente dos EUA sugeriu um potencial ultimato a Kiev: ou se tenta um acordo de paz, ou se continua a lutar sozinho, presumivelmente sem o apoio militar e financeiro americano.

O Presidente Donald Trump fala com os jornalistas antes de partir no relvado sul da Casa Branca, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025, em Washington Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

"Não se pode encorajar alguém que não tem as cartas. E, de repente, essa pessoa diz, oh, bem, agora posso continuar a lutar. Nós não vamos continuar a lutar. Ou se faz a guerra ou se os deixa partir e ver o que acontece. Deixem-nos lutar", disse Trump.

"Eu quero um cessar-fogo agora. Ele disse, oh, eu não quero um cessar-fogo. Bem, de repente ele é um figurão porque tem os EUA do seu lado. Ou acabamos com isto ou deixamo-lo lutar".

Trump avisou que se Kiev optar por "lutar", não será bom para eles, provavelmente referindo-se ao que disse na reunião com Zelenskyy, afirmando que sem o apoio e as armas dos EUA, Putin teria ocupado a Ucrânia em "provavelmente menos de três dias".

Zelenskyy exige garantias de segurança

Em entrevista exclusiva à Fox News, pouco depois da reunião acalorada, Zelenskyy explicou que Kiev não poderá prosseguir qualquer negociação de paz sem obter as garantias de segurança necessárias.

Durante a reunião, Zelenskyy desafiou o vice-presidente dos EUA, JD Vance, questionando-o sobre a fiabilidade de Putin, citando um acordo de cessar-fogo de 2019 que envolvia o próprio, Emmanuel Macron e Angela Merkel, que afirma ter sido violado devido à falta de garantias de segurança.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, faz uma pausa durante uma entrevista com Bret Baier durante uma gravação do programa "Special Report with Bret Baier" da FOX News Jose Luis Magana/AP

Zelenskyy reiterou esta posição, acrescentando que a nova administração dos EUA precisa de compreender que a Ucrânia não pode mudar as suas atitudes em relação à Rússia apenas com a palavra de Putin.

Zelenskyy reafirmou novamente a vontade de Kiev de garantir um acordo de paz, mas insistiu que este deve ser justo. Kiev pretende que as tropas europeias de manutenção da paz façam parte de qualquer acordo para proteger a Ucrânia de eventuais ataques russos futuros.

A Ucrânia pretende igualmente restaurar a sua integridade territorial, incluindo a península da Crimeia, que foi ilegalmente anexada na sequência de uma guerra em 2014, bem como grande parte dos seus territórios orientais, como a região do Donbas.