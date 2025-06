Governo britânico lança campanha publicitária no Iraque para reduzir travessias no Canal da Mancha

PUBLICIDADE

O governo do Reino Unido lançou uma campanha publicitária digital no Iraque, numa tentativa de impedir os potenciais migrantes de atravessarem o Canal da Mancha em pequenas embarcações.

Esta iniciativa segue-se a campanhas semelhantes realizadas no Vietname e na Albânia durante o anterior governo conservador.

Desde que tomou posse, em julho, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, comprometeu-se a reprimir os contrabandistas que permitem as perigosas travessias em pequenas embarcações.

O número de pessoas que chegam ao Reino Unido em barcos insufláveis provenientes do continente continua a ser elevado. No domingo, chegaram 592 imigrantes em 11 barcos, segundo o Ministério do Interior.

O governo britânico espera que a sua mais recente campanha, que tem como objetivo contrariar os "mitos e a desinformação veiculados pelos criminosos", dissuada as pessoas da Região do Curdistão Iraquiano (KRI) de tentarem a viagem de barco para o Reino Unido.

"Os bandos de criminosos impiedosos espalham mentiras perigosas nas redes sociais para explorar as pessoas em troca de dinheiro e nós estamos a expô-los com recurso às histórias reais das suas vítimas", afirmou Dame Angela Eagle, ministra britânica da Segurança das Fronteiras e do Asilo.

No entanto, os críticos afirmam que os anúncios nas redes sociais não são suscetíveis de impedir as pessoas que estão desesperadas por fugir à perseguição.

O comandante de Segurança das Fronteiras do Reino Unido, Martin Hewitt, visitou o Iraque e o KRI, na semana passada, para discutir uma maior cooperação contra os grupos de contrabandistas, na sequência de um pacto de segurança celebrado em novembro entre os governos britânico e iraquiano.

O governo de Starmer tem sido criticado, nas últimas semanas, por causa de uma política que proíbe efetivamente os migrantes que chegam em pequenas embarcações de se tornarem cidadãos britânicos.

Em 2024, cerca de 36.816 pessoas atravessaram o Canal da Mancha em pequenas embarcações, segundo dados do Ministério do Interior. Mais de 2.000 viajaram a partir do Iraque.